به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه از برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و معاونان وی در راستای برنامههای نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و گفت: در این جلسه که بعد از ظهر روز گذشته (یکشنبه ۳۰ فروردین ماه) در محل وزارت ورزش و جوانان و به منظور بررسی عملکرد وزارتخانه در ایام جنگ رمضان و برنامههای آن برای سال جدید برگزار شد، موضوعات مهمی از جمله ضرورت برنامهریزی هرچه بهتر برای آمادهسازی تیمهای ملی جهت مسابقات آسیایی و جهانی و همچنین کسب سهمیه المپیک آینده و ضرورت حفظ خط استمرار قهرمانیهای جوانان با برنامهریزیهای فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، به صورت جدی به بحث و گفتگو گذاشته شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در این جلسه همچنین با توجه به شرایط جنگ رمضان، نقشآفرینی فدراسیونهای ورزشی در کنار مردم، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و از فدراسیونهای برتر که در این عرصه حضور فعال داشتند، قدردانی شد.
راستینه با بیان اینکه ضرورت نقشآفرینی سمنهای جوانان در شرایط جنگ رمضان از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود، اضافه کرد: مقرر شد سمنهای برتر و ایدههای نو در این خصوص مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: در ادامه هر کدام از معاونتهای وزارتخانه، معاون امور استانها، معاونت قهرمانی، معاون امور بانوان، معاونت فرهنگی و معاونت جوانان و معاون پشتیبانی و برنامهریزی وزیر گزارشی از عملکرد خود در ایام جنگ رمضان ارائه دادند و مقرر شد گزارشهای مکتوب آن به کمیسیون ارائه و به دقت بحث و بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: همچنین مقرر شد از ادارات کل برتر در ایدههای تحولی و همچنین ایجاد پاتوقهای جوانان جهت تبیین مسائل جنگ رمضان و نقشآفرینی هرچه بیشتر جوانان در عرصههای فرهنگی اجتماعی جنگ رمضان تقدیر شود.
راستینه اقدام داوطلبانه جوانان در ایجاد زنجیره انسانی در دفاع از زیرساختهای مهم کشور را یکی از نقاط برجسته معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان در جنگ ۱۲ روزه خواند و اضافه کرد: در این نشست گزارشی از پویش ایران روشن و تشکیل این زنجیره انسانی ارائه شد که مورد تقدیر اعضای کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین اقدامات بینالمللی که توسط شبکه جوانان در ارسال ایمیل برای نهادها و سازمانهای حقوقی بینالمللی در تشریح جنایات جنگی آمریکا انجام شده بود، مورد تقدیر قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: با توجه به اقدام ددمنشانه دشمن آمریکای صهیونی در حمله به زیرساختهای ورزشی، در این جلسه علاوه بر تأکید جهت پیگیری حقوقی در عرصههای بینالمللی تأکید شد که این جنایت جنگی باید ثبت و غرامت آن پیگیری شود.
راستینه در پایان گفت: در این نشست همچنین با توجه به اهمیت مسابقات جام جهانی فوتبال مباحث مبسوطی توسط وزیر و اعضای کمیسیون و معاونان مربوطه طرح و بحث شد و با توجه به چند وجهی بودن این مسابقات و شرایطی که در جنگ رمضان اتفاق افتاده است، ضرورت تشکیل کمیته تخصصی جهت بررسی شرایط و حضور در جام جهانی مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد با توجه به همه جوانب مطرح شده، به زودی تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود.
