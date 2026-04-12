محمود رامشینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعطای تسهیلات اشتغال زایی توسط صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور برای مددجویان بهزیستی در سراسر ایران اسلامی خبر داد و ابراز کرد: این اقدام با هدف کمک به توانمند سازی جامعه هدف بهزیستی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه بانک های عامل سراسر کشور همچنین تسهیلات تکلیفی مانند وام های خود اشتغالی را به مددجویان بهزیستی و معلولان پرداخت می کنند، افزود: یکی از مشکلات مددجویان و معلولان در استفاده از این وام ها مسئله تضامین است.

مدیرعامل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور، تاکید کرد: معلولان و مددجویان می توانند از این تسهیلات را از بانک ها دریافت کنند و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور تضامین آنها را برعهده می گیرد.

رامشینی با بیان اینکه این دو روش حمایتی در خصوص تسهیلات مددجویان بهزیستی و معلولان توسط صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور به عنوان خدمات ارائه می شود، ابراز کرد: این صندوق همچنین روش سومی هم دارد که سرمایه گذاری درطرح های اشتغال مددجویان و معلولان است.

وی با بیان اینکه در این طرح صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور بر روی طرح های اشتغال زایی و تولیدی و خدماتی و ... که مددجویان دارند سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند کسب و کارشان را راه اندازی کنند، افزود: مدل چهارم ارائه خدمات صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور ارائه تسهیلات به واحد های تولیدی و خدماتی و ... است که مددجویان و معلولان تحت پوشش بهزیستی را به کار گرفته و استخدام کرده اند.

مدیرعامل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور با بیان اینکه از این واحد ها هم تحت عنوان طرح های سرمایه گذاری و اشتغال مددجویان و معلولان حمایت می شود، بیان کرد: تلاش ما این است که بتوانیم در زمینه شغلی دغدغه های مددجویان را رفع کنیم.

رامشینی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای معلولان با دیگر اقشار تفاوت هایی دارد برای مثال برخی اهرم های خاصی باید اعمال شود تا شغل مناسب سازی و در دسترس، فراگیر و پایدار برای معلولان باشد، تاکید کرد: تلاش داریم که پنل های خورشیدی تجمیعی که رویکرد دولت هم است و در همه شهرستان ها پیگیری می شود برای معلولان سخت اشتغال در نظر بگیریم تا بتوانیم منبع درآمد خوبی برای این دست از معلولان که توانمندی کار را ندارند ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه این دست از مددجویان شامل معلولان ضایعه نخاعی یا معلولیت های شدید و ... خواهند بود بیان کرد: صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان کشور کمک و سرمایه گذاری می کند تا پنل های خورشیدی به نام این معلولان راه اندازی شود و به صورت شرکت های تعاونی تجمیعی متشکل از معلولان سخت اشتغال به عنوان سهام داراان منتفع شود هر چند شاید نتوان به این موضوع به چشم شغل نگاه کرد اما یک منبع درآمد بسیار خوبی برای معلولان خاص ما محسوب می شود.