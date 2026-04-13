خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، یادداشت مهمان، علی‌علویان، نویسنده: نمی‌دانم خداوند چه تعداد پیامبر را برای هدایت دل‌های کور شما فرستاد اما همین قدر می‌دانم که روزی چهل تا هفتاد پیامبر و رسول الهی را به گواه تاریخ می‌کشتید!!

موسی کلیم الله آمد، با معجزه الهی هم آمد، از معرکه نیل و دام فرعونیان نجاتتان داد بدان امید که شاید ایمان بیاورید و از تفرعن آبا و اجدادیتان برائت بجویید اما نه تنها اینچنین نشد بلکه درست مثل همان‌ها، مسلکتان شد کودک‌کشی و نسل‌کشی و تاریخ‌تان شد ظلم و تعدی و تجاوز.

ای فرزندان اسرائیل، ای قوم تشنه خون! ای که از دیدن پیکر مثله شده انسان‌ها به وجد می‌آیید، و حالا هم پس از پیامبرکشی و کودک‌کشی، مست و سرکش به سراغ اعدام اسیران بی‌پناه فلسطینی رفته‌اید !! اعجاز نیل دلیلی بر فضیلت شما نبود، بلکه فرصتی بود تا از فساد و تباهی روی گردان شوید، فرصتی بود تا انسان شوید، اما ذات بد پندار و بد کردار شما پس از عبور از نیل به جای پرستش خدا،گوساله سامری را انتخاب کرد و خدا هم فرصتی را که به شیطان رجیم پس از آن نافرمانی بزرگش داد، به شما وارثان و فرزندان شیطان هم داد تا هر آنچه می‌خواهید در ظلم و جنایت خوش رقصی کنید و البته برای سرانجام کارتان و کیفر بد مستی‌تان مقدر کرد تا شمایان را از حاشیه نیل رحمت به مسلخ فرات بیاورد!!

آری، ای فرزندان اسرائیل، شما دوباره اعجاز خدا را به چشم خواهید دید!!، اما اینبار عصای موسی و نیل، جای خودش را به ذوالفقار حیدر خواهد داد و پایان زندگی پر از نکبتتان را جهانیان در امتداد فرات و در صحرای بیداء و در پیرامون مدینه النبی(ص) به نظاره خواهد نشست.

و چه خوش گمانم آن روز موعودی که خدا برایتان مقدر کرده است نزدیک باشد. آماده باشید برای وعده قطعی خدا، آماده باشید برای انتقام خون همه پیامبران و کودکان و انسان‌های مظلومی که به ناحق ریختید، آماده باشید که اینبار به جای باز شدن نیل، زمین برای بلعیدنتان شکافته خواهد شد.

و سیعلم اللذین ظلموا ای منقلب ینقلبون