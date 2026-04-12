مهدی حداد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در قالب این طرح آموزش هایی در زمینه کمک های اولیه، چادرزنی و نجات افراد، امدادرسانی و مشاوره روانی در زمان بحران به داوطلبان ارائه می شود تا بتوانند در مواقع حساس و بحرانی مدیریت بحران کنند.

وی افزود: در قالب این طرح، افراد آموزش دیده در محلات ساماندهی می شوند تا اقدامات مربوط به مدیریت بحران را تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی به منظور نجات افراد انجام دهند.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، افزایش سرعت ارائه خدمات امدادی و مدیریت بحران تا رسیدن نیروهای تخصصی را از مهمترین ویژگی های مثبت این طرح برشمرد و گفت: در حال حاضر در ۵ فرهنگسرای این شهرستان بیش از ۱۰۰ داوطلب آموزش دیده مرد و زن ساماندهی و به صورت آماده باش هستند.

حداد همچنین خاطرنشان کرد: در این طرح برای داوطلبان، کارت محله محور در رنگهای (زرد_نارنجی _قرمز) طبق رنگبندی وضعیت بحرانی صادر شده است.