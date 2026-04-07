به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی رضائیه در این زمینه اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده های آسیبدیده در جنگ رمضان، تاکنون ۱۳ پروانه ساختمانی به صورت کاملاً رایگان در شهر ارومیه صادر شده است.
وی گفت: این اقدام بخشی از برنامههای حمایتی و بازسازی شهرداری ارومیه برای کمک به افرادی است که در جنگ رمضان دچار خسارتهای جدی شدهاند.
رحمانی رضائیه با اشاره به اینکه بسیاری از ساختمان ها و املاک این خانوادهها، نیازمند مرمت اساسی بودهاند، افزود: هماینک شهرداری ارومیه در تلاش برای حذف هزینههای صدور پروانه و تسریع روند اداری و نیز بار مالی ناشی از بازسازی برای این خانوادهها است.
شهردار ارومیه تاکید کرد: این خدمات در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری و حمایت از خانواده های آسیبپذیر ارائه میشود.
رحمانی رضائیه همچنین از برنامهریزیهای شهرداری برای ادامه ارائه خدمات رایگان و تسهیلات شهری به خانوادههای آسیبدیده خبر داد و گفت: شهرداری ارومیه در کنار مردم بوده و تلاش میکند با فراهم کردن شرایط مناسب، روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده را تسهیل کند.
وی تاکید کرد: این اقدامات با جدیت دنبال میشود و شهرداری آماده است با همکاری نهادهای مربوط، خدمات بیشتری را در زمینه بازسازی، نوسازی به خانوادههای آسیبدیده ارائه دهد.
