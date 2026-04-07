  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

صدور ۱۳ پروانه ساختمانی رایگان برای خانواده‌های آسیب‌ دیده در ارومیه

ارومیه - شهردار ارومیه از صدور ۱۳ پروانه ساختمانی رایگان برای خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی رضائیه در این زمینه اظهار کرد: در راستای حمایت از خانواده ‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان، تاکنون ۱۳ پروانه ساختمانی به صورت کاملاً رایگان در شهر ارومیه صادر شده است.

وی گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایتی و بازسازی شهرداری ارومیه برای کمک به افرادی است که در جنگ رمضان دچار خسارت‌های جدی شده‌اند.

رحمانی رضائیه با اشاره به اینکه بسیاری از ساختمان ‌ها و املاک این خانواده‌ها، نیازمند مرمت اساسی بوده‌اند، افزود: هم‌اینک شهرداری ارومیه در تلاش برای حذف هزینه‌های صدور پروانه و تسریع روند اداری و نیز بار مالی ناشی از بازسازی برای این خانواده‌ها است.

شهردار ارومیه تاکید کرد: این خدمات در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری و حمایت از خانواده های آسیب‌پذیر ارائه می‌شود.

رحمانی رضائیه همچنین از برنامه‌ریزی‌های شهرداری برای ادامه ارائه خدمات رایگان و تسهیلات شهری به خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: شهرداری ارومیه در کنار مردم بوده و تلاش می‌کند با فراهم کردن شرایط مناسب، روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده را تسهیل کند.

وی تاکید کرد: این اقدامات با جدیت دنبال می‌شود و شهرداری آماده است با همکاری نهادهای مربوط، خدمات بیشتری را در زمینه بازسازی، نوسازی به خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه دهد.

کد مطلب 6794459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها