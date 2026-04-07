روند اجرای پروژه های مدیریت شهری ارومیه تسریع یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی روز سه شنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل و چالش های پروژههای عمرانی، با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح پروژهها در توسعه شهری، بر ضرورت برنامه ریزی دقیق، نظارت مستمر و اولویتبندی صحیح طرحهای عمرانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پروژههای عمرانی نقش اساسی در بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند، خواستار هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف شهرداری برای تسریع در روند اجرای طرحها و رفع مشکلات موجود پروژه ها شد.
رحمانی رضائیه همچنین خواستار تسریع در اجرای پروژههای شاخص و توجه ویژه به طرحهایی شد که نقش مهمی در کاهش ترافیک، ارتقای خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان دارند.
مهمترین موضوعات مرتبط با اجرای طرحهای عمرانی شهر با محوریت تقاطع غیر همسطح مخابرات و پروژه زیرگذر مادر و یوترن های زیر سطحی در مسیر بزرگراه شهید باهنر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین مقرر شد گزارشهای دورهای از روند اجرای طرحها جهت تصمیمگیری بهتر و نظارت مستمر به مدیریت شهری ارائه شود.
