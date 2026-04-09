رحمانی: ۱۰۵ مورد عملیات امدادرسانی توسط آتش نشانی ارومیه انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی ار آماده‌باش کامل شهرداری ارومیه و استقرار ۲۷۵ آتش‌نشان برای مدیریت حوادث در طول جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد:از آغاز جنگ رمضان تاکنون ۱۰۵ مورد عملیات امدادرسانی در سطح شهر انجام شده است.

وی تاکید کرد: شهرداری ارومیه در هماهنگی مستمر با ارگان‌های خدمات‌رسان، اقدامات حمایتی و امدادی لازم برای خانواده‌های آسیب‌دیده در طول جنگ تحمیلی رمضان را انجام داده و همکاری‌های عملیاتی همچنان ادامه دارد.

رحمانی با اشاره به فعالیت‌های ایمنی و پیشگیرانه سازمان آتش‌نشانی شهرداری ارومیه، اعلام کرد: پرسنل آتش‌نشانی طی این مدت با اجرای بازدیدهای ایمنی از مراکز پرخطر صنعتی و تجمعی، وضعیت ایمنی این مراکز را ارزیابی کرده و هشدارهای لازم را صادر کرده‌اند.

وی افزود: برای تأمین شرایط اضطراری، سوخت موردنیاز خودروهای عملیاتی آتش‌نشانی به‌طور کامل تهیه و ذخیره‌سازی شده است.

شهردار ارومیه در بخش دیگری از سخنانش افزود : بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان به‌صورت دائم در ایستگاه‌ های مختلف مستقر بوده و در آماده‌باش کامل به‌سر می‌برند.

رحمانی رضاییه با تأکید بر حجم بالای فعالیت‌های عملیاتی در این دوره اعلام کرد: ۲۷۵ نفر از نیروهای جان‌برکف آتش‌نشانی در قالب سه شیفت کاری و در ۱۰ ایستگاه، به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌ رسانی به شهروندان بوده‌اند.