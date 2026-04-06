به گزارش خبرنگار مهر، بوستان محله‌ای شهیده رها حیدری (شهیده دانش‌آموز جنگ رمضان) عصر دوشنبه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان ‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهری و خانواده‌های معزز شهیده رها حیدری و شهیده یسنا میرزازاده در ارومیه افتتاح شد.

بوستان شهیده رها حیدری به همت شهرداری ارومیه و در مساحتی بالغ بر ۲ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.

در این آیین، دو نهال به یاد و نام شهیده رها حیدری و شهیده یسنا میرزازاده کاشته شد.

شهیده رها حیدری کودک خردسال اهل ارومیه در جریان جنگ تحمیلی رمضان به همراه خانواده خود به فیض شهادت نائل آمد و نمادی از ایثار و فداکاری نسل کودک و خردسال و سندی دیگر بر جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی به شمار می‌آید و یاد او در این فضای عمومی برای ارومیه ماندگار خواهد بود.