۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

بوستان محله‌ای شهیده رها حیدری در ارومیه افتتاح شد

بوستان محله‌ای شهیده رها حیدری در ارومیه افتتاح شد

ارومیه - بوستان محله‌ای شهیده رها حیدری از شهدای جنگ رمضان در ارومیه عصر دوشنبه با حضور استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بوستان محله‌ای شهیده رها حیدری (شهیده دانش‌آموز جنگ رمضان) عصر دوشنبه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان ‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهری و خانواده‌های معزز شهیده رها حیدری و شهیده یسنا میرزازاده در ارومیه افتتاح شد.

بوستان شهیده رها حیدری به همت شهرداری ارومیه و در مساحتی بالغ بر ۲ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.

در این آیین، دو نهال به یاد و نام شهیده رها حیدری و شهیده یسنا میرزازاده کاشته شد.

شهیده رها حیدری کودک خردسال اهل ارومیه در جریان جنگ تحمیلی رمضان به همراه خانواده خود به فیض شهادت نائل آمد و نمادی از ایثار و فداکاری نسل کودک و خردسال و سندی دیگر بر جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی به شمار می‌آید و یاد او در این فضای عمومی برای ارومیه ماندگار خواهد بود.

