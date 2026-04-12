منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از تکنولوژی چین برای ساخت سریعتر و ایمنتر واحدهای تخریبشده در جریان جنگ ماه رمضان، اظهار کرد: در حوزه ساختوساز باید به دو موضوع اساسی توجه کنیم. نخست، ظرفیتهای داخلی کشور در تأمین مصالح است. ایران به لحاظ منابع طبیعی، مصالح ساختمانی و ابزارهای مورد نیاز در حوزه عمران، کشوری غنی محسوب میشود. در تولید سیمان، مواد اولیه آن مانند خاک رس، و همچنین منابع غنی سنگآهن برای تولید فولاد، هیچگونه کمبودی وجود ندارد.
وی افزود: در حوزه تولید مصالح ساختمانی مانند سرامیک، سفال و سایر ملزومات نیز کشور از توانمندی بالایی برخوردار است. بهگونهای که اگر بخواهیم در ایران ساختمانی احداث کنیم، عملاً نیازی به واردات مصالح نداریم، مگر در موارد خاص که سلیقه مصرفکننده به استفاده از کالاهای وارداتی مانند کاشیهای خاص خارجی یا تجهیزات خاص اروپایی باشد.
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: بنابراین از نظر تأمین مصالح، کشور با کمبودی مواجه نیست و حتی امکان تولید با کیفیت بالا در داخل نیز وجود دارد. در کنار این موضوع، دانش فنی در حوزه مهندسی عمران نیز در کشور در سطح مطلوبی قرار دارد. دانشگاههای پیشرو، فارغالتحصیلان متخصص، مشاوران و فعالان حوزه ساختوساز، از توان علمی و تخصصی مناسبی برخوردارند.
وی یادآور شد: در طراحی، محاسبات سازهای و حتی در حوزه معماری نیز ظرفیتهای داخلی پاسخگوی نیاز کشور است و از این منظر نیز مشکلی وجود ندارد. تنها حلقه مفقوده در این میان، تکنولوژی ساخت است که در سالهای گذشته بهدلایل مختلف از جمله محدودیت در مراودات فنی یا اولویتبندیهای متفاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بهروزرسانی لازم در این بخش صورت نگرفته است.
غیبی تصریح کرد: در چنین شرایطی، استفاده از تکنولوژی کشورهای پیشرو مانند چین و حتی سایر کشورهایی که در حوزه ساختوساز دارای فناوریهای نوین هستند، میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساخت ایفا کند. این تکنولوژیها شامل روشهای ارزانسازی، صنعتیسازی، مقاومسازی و ساخت متناسب با شرایط اقلیمی است.
وی ادامه داد: بهرهگیری از این فناوریها این امکان را فراهم میکند که ضمن افزایش سرعت ساخت، هزینهها نیز کاهش یافته و ساختمانهایی مقاوم در برابر تهدیدات مختلف احداث شود. بهویژه در شرایطی که کشور با نیاز به بازسازی واحدهای تخریبشده مواجه است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: در مجموع، ایران از نظر تأمین مصالح و برخورداری از دانش فنی، ظرفیتهای لازم را در اختیار دارد و تنها با بهروزرسانی تکنولوژی ساخت و انتقال دانش فنی از کشورهای پیشرو، میتوان این ظرفیتها را تکمیل کرد. در واقع ابزارها و اجزای لازم برای توسعه ساختوساز در کشور وجود دارد و تنها نیازمند یک چیدمان بهروز و متناسب هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این رویکرد، میتوان به سمت ساختوساز اقتصادی، سریع و مقاوم حرکت کرد و پاسخ مناسبی به نیاز بازار مسکن و شرایط فعلی کشور ارائه داد.
