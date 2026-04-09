فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیبپذیری برخی ساختمانها بهویژه سازههای بلندمرتبه، اظهار کرد: بخشی از خسارات اخیر ناشی از سیاستهای نادرست در حوزه ساختوساز شهری، بهویژه تمرکز بر بلندمرتبهسازی در کلانشهرهایی مانند تهران است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، بهویژه در ماده ۵۰، بهصراحت تأکید شده که طی پنج سال پیشرو باید ۲۰ درصد به مساحت شهرها و روستاهای کشور افزوده شود. اجرای این حکم قانونی میتواند زمینه توسعه افقی شهرها را فراهم کند.
ایلاتی ادامه داد: افزایش افقی شهرها به معنای افزایش جمعیت نیست، بلکه هدف، توزیع مناسب جمعیت موجود و کاهش تراکم در بافتهای فعلی است. با این رویکرد، میتوان سرانههای شهری را افزایش داد و از منظر پدافند غیرعامل، میزان آسیبپذیری ساختمانها را کاهش داد. در شرایط فعلی، بخشی از ساختمانهای موجود یا دچار آسیب شدهاند یا در معرض خطر قرار دارند؛ بنابراین، کاهش تراکم و استفاده از ظرفیت اراضی پیرامونی شهرها میتواند بهعنوان یک راهکار اساسی در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به فناوریهای نوین ساختوساز در جهان گفت: کشورهایی مانند چین در حوزه فناوری ساخت مسکن پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند و از سطح ایمنی بالایی برخوردارند.
وی گفت: استفاده از این فناوریها در ایران از نظر فنی امکانپذیر است، اما موضوع مهمتر از بُعد فنی، بحث «اقتصاد مقیاس» در صنعتیسازی مسکن است. صنعتیسازی زمانی معنا پیدا میکند که ساختوساز در مقیاس انبوه و مستمر انجام شود. تولید محدود مسکن نمیتواند به شکلگیری واقعی صنعت ساختمان منجر شود. زمانی که از ساخت انبوه و تیراژ بالا صحبت میکنیم، شرایط برای ورود فناوریهای نوین، کاهش هزینهها و افزایش کیفیت فراهم میشود.
ایلاتی با تأکید بر نقش سیاستهای حمایتی دولت در این حوزه تصریح کرد: طرحهای توسعه و حمایت از تولید مسکن، در واقع زیرساخت شکلگیری صنعتیسازی هستند و بدون این طرحها، امکان تحقق ساختوساز صنعتی فراهم نخواهد شد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن عنوان کرد: مشکل اصلی این است که سیاستهای حوزه مسکن در کشور از ثبات لازم برخوردار نیست. بهعنوان نمونه، یک دولت برنامهای برای ساخت انبوه مسکن ارائه میدهد و بخش خصوصی بر اساس آن سرمایهگذاری میکند، اما با تغییر دولت، سیاستها تغییر کرده و سرمایهگذاریها به بازدهی مطلوب نمیرسد. برای حل این چالش، باید یک برنامه پایدار و بلندمدت، حداقل در بازه ۱۰ ساله، برای تولید انبوه مسکن در کشور تدوین و اجرا شود. استمرار این روند، خود بهطور طبیعی زمینه توسعه صنعتیسازی را فراهم میکند و بخش خصوصی نیز با اطمینان بیشتری وارد سرمایهگذاری خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: در حال حاضر، اطلاعات مربوط به میزان خسارات، تعداد واحدهای تخریبشده و واحدهای نیازمند حمایت، بهصورت نسبی مشخص است. با این حال، ضروری است یک سامانه شفاف و متمرکز از سوی نهادهایی مانند بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود تا مردم بتوانند وضعیت خسارات، نحوه دریافت تسهیلات و روند بازسازی را بهصورت دقیق پیگیری کنند.
ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: نبود یک سازوکار شفاف باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است؛ چراکه برخی هنوز اطلاع دقیقی از روند رسیدگی به وضعیت واحدهای خود ندارند و حتی در مواردی مراجعهای از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است. راهاندازی سریع یک سامانه اطلاعرسانی و ثبت درخواست میتواند ضمن کاهش دغدغه شهروندان، فرآیند بازسازی و جبران خسارات را نیز تسریع کند.
