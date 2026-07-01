فرماندار تالش: پیشگیری از اعتیاد باید با برنامه‌ ریزی فرهنگی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه ساری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهار کرد: باید بررسی کنیم چه اقداماتی اثربخش بوده و در چه بخش‌هایی نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی بیشتری هستیم.

فرماندار تالش با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: باید ببینیم چه اقداماتی تاکنون انجام شده و چه اقداماتی کافی نبوده است تا با آسیب‌شناسی دقیق، مسیر پیش رو را با اثربخشی بیشتری دنبال کنیم.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: ضروری است تمرکز بیشتری بر فعالیت‌های فرهنگی در سطح جامعه، به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان، صورت گیرد؛ چرا که این قشر بیش از سایر گروه‌ها نیازمند آگاهی‌بخشی و آموزش هستند.

جمشیدی سه‌ساری همچنین بر نقش دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: تمامی نهادهای مسئول باید دارای برنامه‌های مدون، هدفمند و عملیاتی در زمینه پیشگیری از اعتیاد باشند و اجرای این برنامه‌ها را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان تالش در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که پیشگیری همواره اثربخش‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان بوده و باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها، فرهنگ پیشگیری را در جامعه نهادینه کنیم.