۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

اطلاعیه تأمین اجتماعی در خصوص تلفن ۱۴۲۰

مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ از ساعت ۱۲ الی ۱۶ روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ غیرفعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع تمامی مخاطبان سازمان تامین اجتماعی می‌رساند به منظور ارتقای زیرساخت‌ها و با هدف افزایش ظرفیت و سرعت پاسخگویی، مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ از ساعت ۱۲ الی ۱۶ روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ غیرفعال است.

مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های تمامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان است.

کد مطلب 6798702
حبیب احسنی پور

    IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      6 0
      پاسخ
      چه بهتر اینهمه کارشناس اونجا هستند ولی هرگز جواب درستی نگرفتیم جوابها در حد معلوم نیست و یا منتظر باشید بنظرتون برا همین دو جمله آیا نیازی به اینهمه سامانه با اینهمه کارشناس هست

