  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

سالاری: تسهیل دسترسی به خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی اولویت سازمان است

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از تسهیل دسترسی به خدمات غیرحضوری و توسعه خدمات هوشمند این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه بررسی توسعه خدمات غیرحضوری که با حضور قائم‌مقام، جمعی از معاونین و مدیران سازمان و مدیران شرکت خدمات ماشینی تامین برگزار شد، گفت: سرویس‌های قابل ارائه در حوزه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی باید برای مخاطبان ملموس و کاربرپسند باشد تا افراد خدمت‌گیرنده به راحتی امکان‌ تشخیص و اقدام برای دریافت خدمت مربوطه را داشته باشد.

وی افزود: کاهش زمان‌ دریافت خدمات غیرحضوری از درخواست تا حصول نتیجه و تسهیل در دسترسی به خدمات را باید در اولویت ارائه این سرویس‌ها داشته باشیم.

سالاری گفت: توسعه خدمات غیرحضوری و ارائه خدمات هوشمند، موجب افزایش شفافیت و سلامت و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به ذینفعان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: پایش اقدامات مربوط به‌توسعه خدمات غیرحضوری و تهیه فهرست خدماتی که باید تکمیل شود و اقدام لازم درون سازمان و سایر اقدامات مربوط به دستگاه های دیگر برای تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.

در جریان این جلسه، جزییات مربوط به توسعه سرویس‌های غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی تشریح و گزارش های واحدهای مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6799253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ستار IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام و آرزوی سلامتی برای همگان .آقای سالاری جان هرکی پیشت عزیزه این چند درصدی که قراره به بازنشستگان پرداخت بشه ، این ماه بدین .الان که کارها سیستمی انجام میشه. به تعویق نیندازید.خداوند به شما سلامتی و طول عمر با عزت بده.کاری کن که دعای ما پشت سرت باشه
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای سالاری ما بازنشستگان تأمین اجتماعی انتظار دا ریم افزیشها همین فروردین ماه اعمال شود

    پربازدیدها

    پربحث‌ها