اعلام آمادگی سازمان بازرسی کشور جهت تقویت خدمات اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه ایروان مسعودی اصل، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی این سازمان، با حضور در سازمان اورژانس کشور و دیدار با جعفر میعادفر، رئیس این سازمان، از بخش‌های مختلف بازدید کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این دیدار با اشاره به شرایط سخت و تهدیدات موجود، اظهار داشت: با وجود آگاهی از خطرات و حملات دشمن به غیرنظامیان و حتی کادر درمان، کارشناسان اورژانس با روحیه‌ای جهادی و شجاعانه در صحنه حاضر می‌شوند که این امر نشان‌دهنده تعهد، ایثار و اولویت نجات جان هموطنان است.

در ادامه، میعادفر نیز با ارائه گزارشی از عملکرد اورژانس کشور در جنگ عنوان کرد: کارشناسان اورژانس در این مدت به‌صورت شبانه‌روزی و با وجود دوری از خانواده، خدمات پیش‌بیمارستانی را بدون وقفه ارائه داده‌اند و در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور داشته‌اند.

در پایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام آمادگی این سازمان برای پشتیبانی، تأکید کرد: هرگونه نیاز و حمایتی که برای تقویت خدمات اورژانس کشور لازم باشد، از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت.

