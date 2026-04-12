به گزارش خبرنگار مهر،در مقطعی که کشور با انواع تهدیدات پیچیده و جنگ ترکیبی از سوی دشمنان مواجه است، اقدام اخیر دستگاه قضایی در شناسایی، مسدودسازی و توقیف اموال بیش از ۴۰۰ نفر از عناصر خارجنشین، نشاندهنده عزم جدی نظام در دفاع از منافع ملی و مقابله با هرگونه همکاری با جریانهای معاند است.
این افراد که در حوزههای مختلف رسانهای، تبلیغی و بعضاً عملی در راستای اهداف دشمنان فعالیت داشتهاند، با استناد به قوانین صریح و بهروز، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
اجرای این اقدام در چارچوب مقررات مرتبط با مقابله با جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم، بیانگر آن است که نظام حقوقی کشور نسبت به تهدیدات نوین، رویکردی فعال و بازدارنده اتخاذ کرده است.
از منظر حقوقی، توقیف اموال در این مرحله، اقدامی پیشگیرانه و در راستای حفظ حقوق عمومی تلقی میشود. این فرآیند با هدف جلوگیری از جابهجایی یا تضییع داراییهایی که احتمال ارتباط آنها با جرائم امنیتی وجود دارد، انجام میشود و تصمیم نهایی درباره مصادره، مطابق روال قانونی و پس از طی مراحل دادرسی اتخاذ خواهد شد. این موضوع نشان میدهد که در کنار قاطعیت، اصول دادرسی عادلانه نیز بهطور کامل مورد توجه قرار دارد.
در دنیای امروز، رسانهها به یکی از مهمترین ابزارهای اعمال نفوذ و جنگ روانی تبدیل شدهاند. فعالیتهای هدفمند در حوزه اطلاعرسانی، در صورتی که در راستای منافع دشمنان تعریف شود، میتواند آثار مستقیم بر امنیت و ثبات کشور داشته باشد. از همین رو، برخورد با این نوع فعالیتها نهتنها یک ضرورت، بلکه بخشی از وظایف حاکمیتی در حفظ امنیت ملی است.
اقدام اخیر دستگاه قضاء همچنین حامل یک پیام بازدارنده روشن است: هیچگونه همکاری با جریانهای معاند، حتی در خارج از مرزها، بدون تبعات نخواهد بود. این رویکرد، ضمن ایجاد محدودیت برای شبکههای فعال علیه کشور، به تقویت احساس امنیت در داخل و افزایش هزینه اقدامات خصمانه برای دشمنان منجر میشود.
در عین حال، انتظار میرود با تداوم اطلاعرسانی دقیق و شفاف درباره روند رسیدگی به این پروندهها، اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت شود و افکار عمومی در جریان جزئیات این اقدامات قرار گیرد.
در مجموع، این اقدام را میتوان نمونهای از ترکیب قاطعیت حقوقی و رویکرد پیشگیرانه در برابر تهدیدات نوین دانست؛ مسیری که در نهایت به تقویت امنیت ملی، صیانت از منافع کشور و افزایش بازدارندگی در برابر جریانهای معاند خواهد انجامید.
