هماهنگی مرکز وکلا با شهرداری تهران برای برآورد خسارات جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در جلسهای با محتشم، معاون حقوقی و مدیران مدیریت بحران مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، افزود: با توجه به تجارب اجرایی و کارشناسی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن اغتشاشات تروریستی دی ماه داشتیم، در جنگ رمضان با آمادگی مضاعف وارد میدان شدیم و هیچ زمانی برای ساماندهی صرف نشد. کارشناسان و وکلای ما در یک هماهنگی ساختارمند با شهرداری تهران از اولین روز حملات پای کار بودند و انشاءالله این هماهنگی بیشتر خواهد شد.
عبدلیانپور با اشاره به حجم گسترده و شدت آسیبهای وارده در تهران، بر اهمیت کارشناسیها و مستندسازی آن تأکید کرد و گفت: مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، که در پیام اخیر خود بر سه موضوع تأکید کردند و فرمودند متجاوزین تبهکاری که کشور را مورد حمله قرار دادند رها نمیشوند؛ غرامت تکتک صدمات وارد شده و خون بهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ طلب خواهد شد؛ و مدیریت تنگه هرمز به مرحله جدیدی وارد خواهد گردید، آماده است تا تمام توان نخبگانی خود در عرصه داخلی و بینالمللی را به کار گیرد و مدافع حقوق ملت و کشور باشد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: در حال حاضر از تعاملات بینالمللی با کشورهای عضو بریکس استفاده شده و چندین وکیل خارجی مجرب نیز به کار گرفته شدهاند تا در کنار وکلای بینالمللی مرکز، طرح دعوی علیه جنایتکاران آمریکایی و صهیونی با قدرت پیگیری شود.
عبدلیانپور با تشکر از نیروهای شهرداری و کارشناسان مرکز گفت: امروز تمام برگههای کارشناسی و عکسها و تصاویری که از خسارتهای وارده به مردم تهیه میشود، ادلهای محکم برای محکومیت متجاوزین در محاکم داخلی و بینالمللی است. مطمئن باشید این کار جهادی نزد خداوند بیاجر نمیماند و موجب خشنودی رهبر معظم انقلاب و تسلی خاطر روح منور قائد شهید خواهد شد.
نظر شما