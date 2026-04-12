بادبادکت را به آسمان بسپار

به گزارش خبرنگار مهر، بادبادکبازی یکی از تفریحهای کودکان دهههای گذشته بوده است. آنها در حیاطهای بزرگ خانههای قدیمی و در روستاها و دشتها با بادبادکهای رنگی خود و حتی با بادبادکهایی که با روزنامه باطله درست میکردند به بازی و سرگرمی و رقابت با یکدیگر میپرداختند. این تفریح قدیمی هنوز هم میتواند برای بچههای امروز جذاب و سرگرمکننده باشد؛ حتی اگر آنها امروزه درگیر آپارتماننشینی و خانههای بدون حیاط هستند.
کتاب «بادبادکبازی: اصول طراحی و ساخت» اثری است که میتواند به کودکان شهرنشین و دور از محیط بکر و بزرگ طبیعت و روستاها و شهرهای کوچکتر کمک کند تا این بازی شادیبخش را تجربه کنند. این کتاب را جلال وزیری نوشته و محمدعلی عدیلی تصویرگری کرده است. انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب «بادبادکبازی: اصول طراحی و ساخت» را در 48 صفحه مصور رنگی برای کودکان بالای 9 سال منتشر کرده است.
اگر کودک شما فرصت زندگی در محیط بزرگ را ندارد و خانهتان کوچک یا آپارتمانی است و از حیاطش نمیتوانید استفاده کنید یا اصلا حیاط مناسبی ندارد این کتاب میتواند پیشنهاد مطالعه مناسبی باشد تا بتوانید همراه فرزندتان تجربهای تکرارنشدنی را رقم بزنید. شما میتوانید پس از مطالعه این کتاب و آشنایی با تاریخچه پرواز و بادبادک و صحبت درباره آن با کودکتان، یک بادبادک حرفهای و زیبا بسازید و آن را در پارک محله یا حتی کمی دورتر به باد بسپارید و صدای بازی و خنده فرزندتان را بشنوید که احتمالا این روزها بهخاطر جنگ روحیهاش ضعیف شده است. بهویژه در این زمان که مدارس نیز غیرحضوری است، از فرصتی که کودک درس و مشق ندارد استفاده کنید و او را با بادبادکی که باهم ساختهاید به گردش ببرید. حالا این بادبادکی که میگوییم چیست و چگونه ساخته میشود؟
همانطور که از نام کتاب مشخص است، اصول طراحی و ساخت بادبادک را در آن میتوانید یاد بگیرید. این اثر، خلاقیت و علم را همزمان در خود جای داده است. فهرست مطالب کتاب عبارتاند از: مقدمه، تاریخچه پرواز، ارسال پیغام با بادبادک، مواد لازم برای ساخت بادبادک، معرفی بخشهای مختلف بادبادک، بدنه، هواکش، شاسی، انواع شاسی، ایمنسازی شاسی، دُم، زاویه حمله، تونل باد چیست؟، گوشواره، انواع دم و گوشواره، افسار، افسار حلقه فلزی، قرقره، اتّصالات و ایمنسازی، اصول اوّلیه ساخت بادبادک، آزمایش تعادل، بهبود کیفیت پرواز، بادبادک چگونه پرواز میکند، ایمنی پرواز، شروع پرواز، روش «جمع کن و رها کن»، روشهای ساده برای یافتن جهت باد، فاصله مناسب بین دو بادبادک، نحوه سنجش سرعت باد، طبقهبندی انواع بادبادک و مثالهایی برای طراحی بادبادک.
نویسنده کتاب در مقدمه از ساختن بادبادک بهعنوان سرگرمی و تفریحی خلاقانه و جذاب و البته بسیار آسان صحبت میکند که قدمتی بسیار طولانی دارد. او اشاره میکند که سادگی و ارزانی وسایل ساخت بادبادک باعث شده که این سرگرمی به یک بازی رایج تبدیل شود و هر فردی با هر سنی را خوشحال کند. جلال وزیری در ادامه مطلب به این اشاره میکند که «در این کتاب برای اولین بار، با استفاده از تجربه، تحقیق، مطالعه و گردآوری موارد مفید، سعی شده مطالبی کاربردی و علمی در اختیار علاقهمندان به ساخت بادبادک قرار گیرد.»
در ادامه کتاب، تاریخچه پرواز برای کودک بیان میشود. متن کتاب بهصورتی است که والدین باید همراه کودک به مطالعه و صحبت و گفتوگو بپردازند تا اطلاعات بهدرستی به او منتقل شود. البته میتوان این مژده را داد که والدین نیز پس از مطالعه این اثر به اطلاعات جدیدی میرسند.
کتاب «بادبادکبازی: اصول طراحی و ساخت» دارای تصاویر رنگی، زیبا و قابل فهم و کاربردی است که به والدین و کودک یا مربی و کودک کمک میکند که بهدرستی متوجه مطلب شوند و بتوانند از آن استفاده کنند برای ساخت یک بادبادک استاندارد و زیبا که در آسمان بالا و بالاتر برود و کودک را به وجد بیاورد.
نویسنده در پایان کتاب میگوید: «اکنون آموختید که ساخت بادبادک هیچ محدودیتی ندارد. هر طرح، هر شکل و هر اندازهای از بادبادک را که دوست دارید میتوانید بهآسانی خلق کنید. و اینکه هرچقدر مواد بهکاررفته مانند کاغذ و چوب یا نایلون از مواد بازیافتیِ بهداشتی باشد، ضمن صرفهجویی، برای محیط زیست نیز مفیدتر خواهد بود و جذابیت و لذت این سرگرمی را دوچندان خواهد کرد.» این نکتهای که ذکر شد ما را به این فهم میرساند که این کتاب، اثری کاربردی و آموزنده برای کودکان است که هم سرگرمی و راههای سرگرمشدن را به آنها میآموزد و هم اینکه تفریح و بازی راه خودش را دارد و میتوان طوری تفریح داشت که به محیط اطرافمان صدمهای وارد نشود؛ بهویژه آموزش اهمیت محیط زیست به کودک، امتیاز ویژهای برای کتاب محسوب میشود.
این کتاب به همت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به سه زبان فارسی، عربی و کردی منتشر شده است.
