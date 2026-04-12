به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، میدان هابیما واقع در قلب تل آویو روز گذشته شاهد برگزاری اعتراضات ضد جنگ با حضور هزاران صهیونیست بود. شرکت کنندگان در این تجمعات مخالفت قاطع خود را با جنگ های پی در پی رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند که حملات نظامی علیه جبهه های مختلف باید سریعا متوقف شود. این معترضان همچنین نسبت به تبعات فاجعه بار تداوم حملات رژیم صهیونیستی بدون چشم انداز سیاسی مشخص هشدار دادند.

علاوه بر آن یک تظاهرات اعتراضی در قدس اشغالی نیز با حضور صدها صهیونیست علیه سیاست های کابینه نتانیاهو برگزار شد. معترضان خواهان در پیش گرفتن مسیرهای سیاسی به جای انجام حملات نظامی شدند. نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی نیز به سمت این معترضان در قدس اشغالی و تل آویو حمله و آنها را متفرق کرد.