به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد، تل آویو از یک جبهه جنگ به جبهه دیگر حرکت می کند بدون آن که در هیچ کدام از جبهه ها اهداف کامل جنگ را محقق کرده باشد.

وی اضافه کرد، تمام جبهه ها درگیر هستند و شکاف میان واقعیت موجود و وعده های مربوط به پیروزی مطلق بسیار عمیق است.

پیشتر نیز روزنامه گاردین اذعان کرد، اقدامات نتانیاهو هیچ دستاوردی برای صهیونیست ها نداشته است.

در ادامه این گزارش آمده است، این اقدامات با تاوان و هزینه های بسیار سنگینی همراه بوده است.

اشاره این روزنامه غربی به جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در قبال ایران است.