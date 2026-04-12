به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که قرار است ظهر امروز یکشنبه نشست مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری با مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ برگزار و طی آن تکلیف ادامه رقابت های لیگ برتر مشخص شود، باشگاه پرسپولیس پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در پیشنهاد خود عنوان کرده که با برگزاری یک تورنمنت چهار جانبه تکلیف سه نماینده فوتبال ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان فوتبال آسیا مشخص شود اما قهرمان این فصل معرفی نشود.

در پیشنهاد پرسپولیس عنوان شده این تیم به همراه تراکتور، استقلال و سپاهان در یک تورنمنت چهار جانبه با یکدیگر بازی کنند و در نهایت سه تیم برتر به عنوان نمایندگان ایران انتخاب شوند. در این پیشنهاد تاکید شده است که نیاز به مشخص شدن قهرمان نیست و تنها نمایندگان آسیایی مشخص شوند.

قرار است در نشست امروز مسئولان فوتبال با مدیران باشگاه ها در مورد نحوه برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر تصمیم گیری شود. پیش از این خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده بود که این رقابت ها از اوایل اردیبهشت به صورت متمرکز در تهران برگزار خواهد شد.