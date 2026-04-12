۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

یک ژاپنی داور بازی تراکتور و شباب الاهلی شد

رسانه اماراتی خبر داد که یک داور از کشور ژاپن قضاوت بازی تیم های فوتبال تراکتور ایران و شباب الاهلی امارات را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتور ایران و شباب الاهلی امارات در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا باید روز سه شنبه ۲۵ فروردین و از ساعت ۱۸ و به میزبانی شهر جده عربستان رو در روی هم قرار گیرند. برنده این بازی در مرحله یک چهارم نهایی که به صورت متمرکز در کشور عربستان برگزار خواهد شد، به مصاف بوریرام تایلند خواهد رفت.

با اعلام صفحه «UAE Sport News» در شبکه اجتماعی X، «آراکی یوسوکه» قضاوت دیدار شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در لیگ نخبگان آسیا را برعهده خواهد داشت.

این بازی از اهمیت بالایی برخوردار است و تراکتور علاوه بر صعود برای حفظ سهمیه آسیایی باشگاهی ایران نیز تلاش خواهد کرد.

