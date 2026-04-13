به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال تراکتور ایران و شباب الاهلی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین و از ساعت ۱۸:۱۵ در شهر جده رو در روی هم قرار می گیرند.

علیرضا بیرانوند در نشست خبری پیش از این بازی اظهار داشت: تسلیت می‌گویم به مردم عزیز کشورم که عزیزان‌شان را در روزهای جنگ از دست دادند. امیدوارم این اتفاقات تلخ به‌زودی تمام شود و بتوانیم به زندگی عادی ادامه دهیم. در شرایطی به اینجا آمدیم که نزدیک به ۴۰ روز است بازیکنان یکدیگر را ندیده‌اند. شرایط بسیار سختی است.

وی ادامه داد: مربی سه برنامه اختصاصی برای بازیکنان در نظر گرفته بود، اما اتفاقاتی که رخ داد، به‌ویژه بمباران ورزشگاه دوازده‌هزار نفری آزادی که سال‌ها میزبان رویدادهای بین‌المللی بود، باعث شد دیگر اعتمادی به اماکن ورزشی نباشد و نتوانیم حتی به‌صورت محدود دور هم جمع شده و تمرین کنیم.

دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور خاطرنشان کرد: اتفاق بسیار بدی بود، اما باور داریم که مرد روزهای سخت هستیم. آمده‌ایم و می‌دانیم که می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. سه روز است در سفر هستیم تا به اینجا رسیده‌ایم و مربی از ما خواسته با ذهنی آماده بازی کنیم. مقابل تیمی قرار می‌گیریم که در چهل روز ۱۰ بازی انجام داده و یکی از تیم‌های خوب است و امیدوارم اتفاقات بسیار خوبی برای ما رقم بخورد.