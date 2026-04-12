بازیکنان داخلی استقلال تکمیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین روز یکشنبه ۲۳ فروردین تیم فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که برخلاف دو روز گذشته، تمامی بازیکنان ایرانی این تیم در تمرین حضور داشتند.
در این جلسه تمرینی، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی و صالح حردانی که طی دو روز گذشته غایب بودند، امروز به جمع سایر نفرات اضافه شدند و در تمرینات گروهی شرکت کردند.
تمرین استقلال در زمین شماره ۴ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و بازیکنان ابتدا زیر نظر کادر فنی به انجام تمرینات هوازی پرداختند. در ادامه، کار با توپ، پاسکاریهای ترکیبی و مرور برنامههای تاکتیکی در دستور کار آبیپوشان قرار گرفت.
تیم فوتبال استقلال خود را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی آماده میکند. آبیها که در حال حاضر در صدر جدول ردهبندی قرار دارند، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در فصل جاری محسوب میشوند.
