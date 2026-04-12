به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از حضور مستمر مردم در تجمعات حمایت از نظام و انقلاب اظهار کرد: این حضور بیانگر بصیرت و هوشمندی مردم استان است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بیان کرد: دشمن در استان بوشهر به مناطق غیرنظامی حمله کرد ولی نتوانست مقاومت مردم را از بین ببرد.

استاندار بوشهر مردم این استان را مردمی مقاوم در برابر متجاوزان توصیف کرد و افزود: مردم بوشهر همواره حافظ هویت ملی و دینی خود بوده اند و این روزها با همان روحیه و عزمی راسخ‌تر از گذشته، در مقابل دشمنان میهن عزیزمان ایستاده اند.

وی با اشاره به تلاش همه مسئولان و خدمتگزاران در استان برای ارائه بهترین خدمات به مردم تصریح کرد: تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم و هموطنان از کشتی‌ها و لنج‌ها به صورت جدی دنبال می‌شود.

زارع با اشاره به ارسال بخش زیادی از انواع کالاها به استان‌های همجوار و مرکز کشور بیان کرد: در حال حاضر ذخایر این کالاها در استان نیز در سطحی مطلوب و اطمینان‌بخش قرار دارد.

وی افزود: طی یک گذشته بیش از ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار از گمرکات استان صادر و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار نیز واردات انجام شده است.

استاندار بوشهر گفت: همچنین در این مدت از طریق تجارت مرزی که در استان بوشهر منحصر به تجارت ملوانی است، با انجام بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ سفر توسط لنج‌های استان، ۴۰۰ هزار تن کالا، وارد کشور شده است.

وی با اشاره به افزایش سه برابری میزان ترخیص کالا از گمرکات استان بوشهر طی ایام جنگ اظهار کرد: با تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، همه دستگاه‌ها دست به دست هم دادند و مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها در سریع ترین زمان ممکن انجام شد.

زارع تصریح کرد: علاوه بر رصد و پایش مستمر وضعیت نانوایی‌های استان و مدیریت فرآیند پخت نان عمومی، طرح دوگانه سوز کردن تعداد بیشتری از نانوایی‌ها نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: با وجود شرایط اضطراری جنگی، اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی استان، از جمله احداث سدها، جاده‌ها و راه‌های ارتباطی، ساختمان‌های بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و آموزشی، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی و سایر پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی تعطیل نشد و کارگاه‌ها فعال هستند.

استاندار بوشهر افزود: همچنین روند آبادانی و محرومیت زدایی مناطق روستایی هم با قوت ادامه دارد و پروژه‌ها فعال هستند.



