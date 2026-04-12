به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پل «کشکان»، با قدمتی بیش از هزار سال و لقب «مادر پل‌های ایران»، نمادی از مهندسی باستانی لرستان است که همچنان به‌عنوان جاذبه‌ای تاریخی و گردشگری پذیرای بازدیدکنندگان است.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک لرستان به‌عنوان گذرگاهی تاریخی، عنوان کرد: مهندسان ایرانی در دوران باستان با درک اهمیت این منطقه، پل‌های متعددی بر روی رودخانه‌های خروشان آن بنا کردند. در این میان، پل «کشکان» به‌عنوان بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین آن‌ها، تجلی‌گر نبوغ و خلاقیت معماران ایرانی در قرن چهارم هجری قمری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: ساخت این پل شگفت‌انگیز که از سال ۳۸۸ تا ۳۹۸ هجری قمری به طول انجامید، به دستور «ابونجم بدر ابن حسنویه»، حاکم وقت لرستان، صورت گرفت. پل «کشکان» نه‌تنها در مسیر ارتباطی مهمی میان شاپورخواست (خرم‌آباد امروزی) و تیسفون عراق قرار داشته، بلکه به‌عنوان یکی از ابرسازه‌های آبی و تاریخی ایران و دنیای باستان شناخته می‌شود.

حسن‌پور، افزود: طول تقریبی پل ۳۲۵ متر و ۱۲ چشمه طاق که یکی از آن‌ها دهانه‌ای به عرض ۲۵ متر دارد، و ارتفاعی حدود ۲۵ متر، این پل نمادی از عظمت و مقیاس در معماری باستانی است. نکته قابل‌توجه در ساخت این بنا، انتقال سنگ‌های عظیم آن از فاصله‌ای ۱۵ کیلومتری (دامنه کوه مَپل) است که خود نشان‌دهنده توانایی فوق‌العاده مهندسان و کارگران آن دوران بوده است.

وی افزود: ماندگاری و ایستایی پل «کشکان» در طول هزاران سال، حتی در سیل ویرانگر سال ۹۸ که یکی از پایه‌های آن آسیب دید، تحسین‌برانگیز است. این پایداری مثال‌زدنی، همراه با ابعاد سترگ پل، آن را به یکی از بناهای منحصربه‌فرد در میان آثار تاریخی ایران تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: در کنار این شاهکار معماری، موزه‌ای از انواع پل وجود دارد که پل‌های تاریخی از دوره‌های مختلف ایران، از هخامنشیان تا پهلوی اول را به نمایش گذاشته و روند تکامل پل‌سازی در این سرزمین را به تصویر می‌کشد. امروزه، پل «کشکان» نه‌تنها یک اثر تاریخی، بلکه به یک منطقه گردشگری مهم تبدیل شده و بازدیدکنندگان بسیاری را برای دیدن شکوه و عظمت آن به‌سوی خود فرامی‌خواند.