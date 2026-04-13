به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ سیصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی کار و نخستین جلسه این شورا در سال جدید برگزار می‌شود.

سیصد و چهل و یکمین جلسه این شورا، یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران برگزار شد. در این جلسه پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ ملیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

همچنین رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز اعلام کرد که با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورا تصمیم گرفت حداقل مزد و مزایای مزد بعد از ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.

گفتنی است، دو ردیف بن کارگری (خواربار) و حق تاهل بدون تغییر باقی مانده که قرار است در نیمه نخست سال با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی، افزایش این دو ردیف لحاظ شود.