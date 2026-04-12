مساعدت ۲۳ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومانی حامیان طرح اکرام ایتام هرمزگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اعلام این خبر اظهار داشت: در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و جعلی صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از خانواده ها دچار آسیب های ناشی از این جنگ شدند و در این میان پس از پیگیری های انجام شده توسط دبیرخانه قرارگاه مردمی ایران همدل هرمزگان و هماهنگی شکل گرفته با حامیان خیراندیش و سخاوتمند طرح اکرام؛ تلاش شده تا با همراهی این خیرین بزرگوار و انجام کمک های مادی و معنوی ایشان در طول جنگ تحمیلی سوم بخش عمده ای از مشکلات خانواده های ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد در هرمزگان مرتفع گردد.

باسره افزود: در همین راستا از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا به امروز و با هدف گسترش و تقویت خدمات و فعالیت های قرارگاه ایران همدل و در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد، توسط حامیان نیکوکار مبلغ ۲۳ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان به منظور رفع مشکلات خانواده های ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد مقدس به فرزندان معنوی ایشان مساعدت انجام شده که حدود ۲۳ میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومان این کمک ها در قالب واریز نقدی مستقیم به حساب ایتام و محسنین نیازمند بوده است.

این مقام مسئول بیان داشت: این مساعدت‌های مالی خداپسندانه به خانواده های ایتام و محسنین توسط ۳۰ هزار و ۴۱۱ حامی و با هدف کمک به رفع مشکلات ضروری ۱۷ هزار و ۳۹۴ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان انجام گرفته است که از تک تک حامیان معزز طرح اکرام این نهاد تشکر و قدردانی ویژه داریم.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در پایان گفت: همه مردم خیراندیش می توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ یا از طریق وبگاه ekram.emdad.ir و یا مراجعه به کارشناسان اکرام کمیته امداد در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت نموده و با هر توان مالی که دارند حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین باشند.