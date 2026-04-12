حبیبی: تأمین کالاهای اساسی اولویت نخست استان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار و شورای آرد و نان استان، تأمین کالاهای اساسی را مهم‌ترین اولویت مدیریت استان عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی، دستگاه‌های مسئول باید با حضور میدانی مانع بروز هرگونه اختلال در روند تأمین نیازهای مردم شوند.

وی با اشاره به ضرورت کنترل بازار افزود: نظارت مستمر بر روند عرضه کالاها و خدمات باید با جدیت دنبال شود تا آرامش در بازار حفظ و دغدغه‌های معیشتی مردم کاهش یابد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم برخورد با تخلفات ادامه داد: هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی که منجر به برهم خوردن نظم بازار شود، با واکنش قاطع دستگاه‌های نظارتی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری کالاها اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با بررسی دقیق و در سطح ملی انجام شود و افزایش خودسرانه قیمت‌ها در هیچ بخشی قابل قبول نیست.

حبیبی همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین ذخایر مورد نیاز خبر داد و افزود: با توجه به شرایط کشور، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای ماه‌های آینده در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: افرادی که توانایی تأمین و واردات کالاهای ضروری را دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و موانع پیش‌روی آنان تا حد امکان برطرف خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر تشدید اقدامات نظارتی گفت: رسیدگی به پرونده‌های تخلف باید با سرعت بیشتری انجام شود و اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه، موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.