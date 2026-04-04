استاندار کرمانشاه: نظارت مستمر بر بازار کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه، در نشست ستاد تنظیم بازار استان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی در ایجاد ثبات بازار طی ایام نوروز و ماه مبارک رمضان اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم باید با دقت و اولویت بالا ادامه یابد تا کوچک‌ترین خللی در روند عرضه کالاها ایجاد نشود.

وی با اشاره به برنامه توزیع میوه تنظیم بازار افزود: عرضه میوه با هدف ایجاد تعادل در قیمت‌ها در صورت نیاز بازار ادامه خواهد داشت و این اختیار به متولیان داده شده است که با رصد روزانه بازار، به میزان مورد نیاز اقلام ذخیره شده را در بازار عرضه کنند.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت حضور مستمر تیم‌های بازرسی در سطح بازار تأکید کرد و گفت: تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف، بازرسی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف هستند نظارت بر بازار را به صورت منظم دنبال کنند و حتی در شرایط آرام بازار نیز این نظارت‌ها نباید متوقف شود.

حبیبی در ادامه به تسهیل فرآیندهای تجاری اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر شرایط صادرات و واردات نسبت به گذشته روان‌تر شده و مسیر فعالیت برای بازرگانان فراهم‌تر است.

وی از تجار و فعالان اقتصادی استان دعوت کرد از این فرصت برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند و افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد منافع اقتصادی برای بخش خصوصی، می‌تواند به تقویت ذخایر کالایی استان و کشور نیز کمک کند.

استاندار کرمانشاه اعتماد مردم را مهم‌ترین سرمایه نظام دانست و تصریح کرد: سامانه‌ها و شماره تلفن‌هایی که برای دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه گرانی، کم‌فروشی و کمبود کالا در نظر گرفته شده‌اند باید به صورت شبانه‌روزی فعال باشند و پاسخگویی مناسبی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید ضمن رسیدگی سریع به شکایات مردمی، نتیجه بررسی‌ها را نیز به اطلاع شهروندان برسانند، زیرا شفافیت در این زمینه نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.

حبیبی همچنین به وضعیت فعالیت نانوایی‌ها پس از ایام پرمصرف نوروز و ماه رمضان اشاره کرد و گفت: کیفیت، کمیت و ساعات فعالیت نانوایی‌ها باید با دقت بیشتری از سوی اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گیرد تا خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه شود.

وی درباره موضوع قیمت‌گذاری کالاها نیز تأکید کرد: هرگونه تغییر در قیمت‌ها باید پس از بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط انجام شود و تا پیش از ابلاغ رسمی، هیچ‌گونه اعلام قیمتی صورت نخواهد گرفت.