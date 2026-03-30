استاندار کرمانشاه بر نظارت مضاعف بازار تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر،منوچهر حبیبی عصر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه که با حضور مدیران اجرایی، نظارتی و نمایندگان اصناف برگزار شد، با قدردانی از همراهی مردم در سختترین شرایط اظهار کرد: مردم ما شایسته بهترین خدمات هستند؛ همانگونه که امام راحل (ره) فرمودند، این ملت از امت عصر رسولالله (ص) برترند. حضور آگاهانه مردم در میادین و مساجد زیر بمبارانها، حجت را بر ما تمام کرده و وظیفه ما برای خدمترسانی شبانهروزی مضاعف شده است.
استاندار کرمانشاه با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: در ۳۰ روز گذشته با تکیه بر تولیدات داخلی و برنامهریزیهای انجامشده، در تأمین اقلامی مانند گندم، روغن، شکر و دارو هیچ نگرانی وجود ندارد.
وی افزود: پایداری تولید بهگونهای است که تاکنون نیاز به استفاده از ذخایر احتیاطی استان ایجاد نشده و این موضوع نشاندهنده مدیریت روان بازار در سختترین شرایط است.
حبیبی با تقدیر از روحیه ایثارگرانه کسبه و بازاریان، به نقل قولی از فعالان بازار میوه و ترهبار اشاره کرد که «افزایش قیمت در شرایط جنگی را حرام میدانند» و گفت: این روحیه، تضمینکننده تداوم تابآوری استان است.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر تشدید نظارتها تأکید کرد و گفت: بازرسان صمت، جهاد کشاورزی، شرکت غله و بسیج اصناف باید با تمام توان و بدون اغماض نظارتها را سختگیرانه دنبال کنند. در شرایط جنگی، کنترل قیمتها اهمیت مضاعفی دارد و گشتهای مشترک باید به صورت مستمر در سطح بازار حضور داشته باشند.
وی با اشاره به روزهای پایانی تعطیلات نوروزی و روز طبیعت، دستورات ویژهای را صادر کرد و افزود: نانواییهای دوگانهسوز باید با تمام ظرفیت فعال باشند و فرمانداریها و اداره غله موقعیت دقیق این واحدها را برای اطلاعرسانی سریع استخراج کردهاند.
حبیبی همچنین بر ضرورت مدیریت دقیق کشتارگاههای دام و طیور تأکید کرد و گفت: بهویژه با افزایش مصرف در روزهای پیشِ رو، نباید کمبودی در عرضه گوشت قرمز و مرغ ایجاد شود. جایگاههای عرضه سوخت نیز باید با توجه به جابهجایی مردم در دل طبیعت، آمادگی کامل برای سوخترسانی پایدار داشته باشند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش جمعیت در برخی مناطق روستایی و کوهستانی در پی شرایط اخیر و آغاز فصل کشاورزی اظهار کرد: جمعیت مناطقی همچون گیلانغرب و غرب استان تغییر کرده است. فرمانداران باید با همکاری شرکت نفت و اداره غله نسبت به بررسی و ترمیم سهمیه آرد و سوخت روستاییان و عشایر اقدام کنند تا دغدغهای برای این عزیزان ایجاد نشود.
وی همچنین با تأکید بر حمایت از تولید داخلی در سال «اقتصاد مقاومتی»، راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم را اقدامی ضروری دانست و گفت: بازارچه «میلاد» باید با رویکردی جذاب و متنوع فعال شود و شهرداری و اصناف موظفند زمینه عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تنوع بالا را فراهم کنند. به گفته وی، بررسی استقرار فروشگاههای زنجیرهای توانمند مشابه الگوی «شهروند» نیز در دستور کار قرار دارد تا نظارت دولت بر قیمتها تسهیل شود.
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به نقش رسانهها و صداوسیما در مقابله با «جنگ رسانهای دشمن» اظهار کرد: گزارشها باید واقعی، دقیق و امیدآفرین باشد. اگر کمبودی وجود دارد، مسئولیت آن با بنده است و باید در جلسات حل شود؛ نباید نگرانیهای مدیریتی به جامعه منتقل شود.
