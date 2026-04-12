اثر جنگ ایران و آمریکا بر الگوی رانندگی و جهش قیمت سوخت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ادامه جنگ میان آمریکا و ایران موجب شده الگوی رانندگی بسیاری از شهروندان آمریکایی تغییر کند و رفتار مصرف سوخت در بخش‌های مختلف کشور دستخوش دگرگونی شود.

پت اوئدراگو، ساکن بوستون، سفرهای طولانی خود را کاهش داده است؛ در حالی که اسکایلر بورک، دانشجوی حقوق، برای دوری از قیمت‌های بالاتر در جایگاه‌های نزدیک خانه، مسیرهای طولانی‌تری را طی می‌کند. در هیوستون نیز دیوید رایت، کارگزار خودرو، خودروی مسابقه‌ای پرمصرف خود را با یک خودروی تمام‌برقی جایگزین کرده است.

این تغییرات رفتاری در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت سوخت در آمریکا در پی تداوم جنگ و نزدیک شدن نرخ‌ها به رکوردهای تاریخی، نگرانی رانندگان را افزایش داده است.

به گفته تحلیلگران انرژی، این جنگ شش‌هفته‌ای شدیدترین اختلال عرضه نفت در سال‌های اخیر را رقم زده، زیرا تأسیسات عمده تولیدی آسیب دیده و یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی تقریباً مسدود شده است.

میانگین قیمت بنزین در آمریکا روز جمعه به ۴.۱۶ دلار در هر گالن و میانگین قیمت گازوئیل به ۵.۶۷ دلار رسید؛ رقمی که از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بی‌سابقه بوده و در آستانه فصل سفرهای تابستانی فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

این رشد قیمت‌ها باعث شده هزینه بنزین و گازوئیل در آمریکا از اول مارس تا ۱۰ آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰.۴ میلیارد دلار افزایش یابد. ادی اسکوئول، راننده کامیون در هیوستون، می‌گوید هزینه هفتگی سوخت او از ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلار به ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار رسیده است.

قیمت بنزین در آمریکا همواره از نظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بالایی دارد. طبق گزارش رویترز، فشار معیشتی ناشی از افزایش هزینه سوخت، در ماه‌های اخیر بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و برخی شهروندان را به تغییر ترجیحات انتخاباتی سوق داده است.

کاری دی‌لانگ، ساکن دنور، می‌گوید افزایش قیمت‌ها بر تصمیم‌گیری سیاسی او اثر گذاشته و قصد دارد در انتخابات پیش رو به گزینه‌ای خارج از جریان فعلی رأی دهد.

بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، حتی در صورت توقف درگیری‌ها نیز انتظار نمی‌رود قیمت بنزین به سرعت به سطح پیش از جنگ بازگردد. به گفته تحلیلگران، ریسک‌های ژئوپلیتیکی موجود در بازار موجب می‌شود قیمت‌ها فقط به‌تدریج کاهش یابد و احتمالاً برای مدتی بالا باقی بماند.

وی رن گان، تحلیلگر مؤسسه ریستاد، می‌گوید: «حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی در بازار باقی خواهد ماند و بازگشت کامل قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ زمان‌بر است.»

داده‌های دولتی آمریکا نشان می‌دهد تقاضای بنزین در هفته منتهی به عید پاک به ۸.۶ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

کاری دی‌لانگ می‌گوید برای مدیریت هزینه‌ها، سفرهای آخر هفته خود را کاهش داده است: «بخش بیشتری از درآمدم صرف سوخت رفت‌وآمد به محل کار می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهم کارهای غیرضروری را در خانه انجام دهم.»