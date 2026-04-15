سناریوهای «پسا ترامپ»؛ آیا جنگ ایران ترامپ را سرنگون می کند؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در بحبوحه تحولات جاری منطقه در سایه جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی، سارا باکستر، مدیر مرکز گزارشگری بین‌المللی ماری کالوین، در مقاله‌ای توجه خود را بر افزایش بی‌ثباتی سیاسی در ایالات متحده متمرکز و به تنش فزاینده در مورد آینده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شکاف آشکار در اردوگاه سیاسی او که به جنبش «ماگا» معروف است، اشاره کرد.

گسترش شکاف در میان حامیان ترامپ

نویسنده این مقاله‌ در وب‌سایت آی‌پیپر افزود که بحث در مورد امکان فعال‌سازی متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا برای برکناری رئیس‌جمهور به دلیل ملاحظات مربوط به صلاحیت ذهنی یا جسمی، دیگر صرفاً یک طرح نظری نیست، بلکه به بخشی از بحث سیاسی جاری در واشنگتن تبدیل شده است؛ حتی اگر اجرای آن در واقع بسیار دشوار به نظر برسد و به ایده یک کودتای سیاسی نزدیک باشد.

وی با اشاره به درگیری داخلی فزاینده بین جریان راست‌گرای حامی ترامپ در آمریکا تاکید کرد که تعدادی از برجسته‌ترین افراد تأثیرگذار و شخصیت‌های رسانه‌ای مرتبط با جنبش ماگا، مانند تاکر کارلسون، کندیس اوونز، مگین کلی و الکس جونز، شروع به انتقاد شدید از رئیس‌جمهور و حتی زیر سوال بردن توانایی او در رهبری کرده‌اند، در حالی که قبلاً از برجسته‌ترین حامیان او بودند.

این نویسنده آمریکایی-انگلیسی معتقد است که این تغییر نشان‌دهنده آغاز فروپاشی در ائتلاف رسانه‌ای و مردمی است که یکی از مهم‌ترین منابع قدرت سیاسی ترامپ را تشکیل می‌داد؛ به ویژه در زمانی که ترامپ در نبردی دفاعی برای حفظ تصویر خود به عنوان یک رهبر قوی و تسلیم‌ناپذیر است و با خشونت کلامی به منتقدان خود پاسخ می‌دهد و آنها را شکست‌خورده و کم‌عقل توصیف می‌کند تا از تثبیت تصویر «اردک لنگ» برای خودش جلوگیری کند.

در ادامه این مقاله آمده است که این رویارویی‌های علنی نشان‌دهنده میزان انزوای فزاینده‌ای است که ترامپ در محیط سیاسی خود و حتی در داخل دولت با آن روبرو است، علاوه بر اینکه تنش‌های گسترده‌تر در نهادهای دولتی برای او ایجاد می کند؛ زیرا گفته می‌شود مقامات نظامی و سیاسی به صورت داخلی در مورد پیامدهای جنگ با ایران بحث می‌کنند،و اختلافات زیادی بر سر برآوردهای اطلاعاتی و نقش آمریکا در تشدید تنش در این جنگ دارند.

دوران پساترامپ

باکستر به وجود تفاوت‌هایی در دیدگاه‌ها بین مقامات ارشد آمریکا، از جمله مشاوران نزدیک ترامپ و معاون او جی.دی. ونس، که به عنوان جانشین احتمالی در نظر گرفته می‌شود و وظایف دیپلماتیک حساسی در رابطه با پرونده ایران را بر عهده دارد، اشاره کرد.

بر اساس این مقاله، در پس‌زمینه این صحنه، صحبت از کاهش محبوبیت ترامپ طبق نظرسنجی‌ها مطرح شده و علاوه بر آن شایعات در مورد وضعیت سلامتی و توانایی‌های ذهنی او، افزایش یافته است؛ اینها عواملی است که مخالفان ترامپ و برخی از منتقدانش در اردوگاه او برای زیر سوال بردن ادامه زندگی سیاسی وی، از آنها استفاده می‌کنند.

نویسنده مقاله تاکید دارد که صحبت از برکناری ترامپ در شرایط فعلی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، اما به وضوح نشان می‌دهد که محیط سیاسی در ایالات متحده به تدریج برای احتمال انتقال قدرت آماده می‌شود. این داده‌ها، هر چقدر هم که اغراق‌آمیز یا تأیید نشده باشند، به تقویت بحث در مورد دوران «پسا ترامپ» در محافل سیاسی و رسانه‌ای کمک می‌کنند.

این مقاله در نهایت تصویری از یک مرحله سیاسی پرتنش ارائه می دهد که در آن، درگیری‌ها در اردوگاه ترامپ با فشارهای خارجی و بحران‌های بین‌المللی تلاقی پیدا می‌کند که آینده رهبری آمریکا را به موضوعی پرتنش حتی در میان حامیان ترامپ تبدیل می‌کند.