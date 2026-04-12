۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

تلاش ناموفق ۲ نفت‌کش برای عبور از تنگه هرمز

تلاش ناموفق ۲ نفت‌کش برای عبور از تنگه هرمز

بلومبرگ از تلاش ناکام دو نفت‌کش برای عبور از تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، بلومبرگ اعلام کرد که بر اساس داده های دریانوردی، مشخص شده دو نفت‌کش که قصد داشتند از تنگه هرمز عبور کنند به صورت ناگهانی متوقف شده اند.

بلومبرگ پیشتر نیز با اشاره به ایجاد رقابت جهانی دیوانه‌وار برای تصاحب بشکه‌های نفت در بازار جهانی، نوشت که قیمت نفت برای دریافت در هفته های آتی، از ۱۴۰ دلار در بشکه فراتر رفته است.

قیمت نفت در بحبوحه نگرانی سرمایه‌گذاران از عدم از سرگیری کامل عرضه در خاورمیانه افزایش یافت. علاوه بر این تردیدهای جدی در مورد پایداری آتش‌بس دو هفته‌ای بین آمریکا و ایران و ادامه محدودیت‌ها بر تنگه هرمز وجود دارد.

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      بار کشتی های متخلف را مصادره کنید.
      • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        انوقت بقیه آبها بیان کشتی های ما رو مصادره کنن چی؟ راه حلت اینه؟یا کلا کشتیرانی تعطیل کنیم که کشتیهای ما مصادره نشن چطوره؟
      • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        اجازه عبور به کشتی های مرتبط با دشمنان ندهند و به دیگر کشتی ها با دریافت عوارض حق قانونی ایران اجازه عبور بدهند

