به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، بلومبرگ اعلام کرد که بر اساس داده های دریانوردی، مشخص شده دو نفت‌کش که قصد داشتند از تنگه هرمز عبور کنند به صورت ناگهانی متوقف شده اند.

بلومبرگ پیشتر نیز با اشاره به ایجاد رقابت جهانی دیوانه‌وار برای تصاحب بشکه‌های نفت در بازار جهانی، نوشت که قیمت نفت برای دریافت در هفته های آتی، از ۱۴۰ دلار در بشکه فراتر رفته است.

قیمت نفت در بحبوحه نگرانی سرمایه‌گذاران از عدم از سرگیری کامل عرضه در خاورمیانه افزایش یافت. علاوه بر این تردیدهای جدی در مورد پایداری آتش‌بس دو هفته‌ای بین آمریکا و ایران و ادامه محدودیت‌ها بر تنگه هرمز وجود دارد.