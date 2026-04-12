۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

بازدید رئیس‌جمهور از وزارت نفت و بررسی اقدامات این وزارتخانه

رئیس‌جمهور با حضور در وزارت نفت ضمن قدردانی از کارکنان این صنعت، آخرین گزارش‌ها و برنامه‌های کاری این وزارتخانه را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز شنبه با حضور در وزارت نفت با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، دیدار و درباره مسائل مرتبط با این وزارتخانه گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار ضمن قدردانی از کارکنان صنعت نفت، بر ضرورت آمادگی کامل برای تأمین پایدار انرژی و اهمیت تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.

در ادامه جلسه، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و روند فعالیت‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف ارائه داد.

رئیس‌جمهور همچنین از تلاش‌ها و خدمات کارکنان صنعت نفت در دوره‌های حساس کاری قدردانی و بر استمرار برنامه‌های تقویت توان عملیاتی این بخش تأکید کرد.

طیبه بیات

