به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز شنبه با حضور در وزارت نفت با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، دیدار و درباره مسائل مرتبط با این وزارتخانه گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار ضمن قدردانی از کارکنان صنعت نفت، بر ضرورت آمادگی کامل برای تأمین پایدار انرژی و اهمیت تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.

در ادامه جلسه، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و روند فعالیت‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف ارائه داد.

رئیس‌جمهور همچنین از تلاش‌ها و خدمات کارکنان صنعت نفت در دوره‌های حساس کاری قدردانی و بر استمرار برنامه‌های تقویت توان عملیاتی این بخش تأکید کرد.