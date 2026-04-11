تبادل ۳۵۰ اسیر میان روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روسیه و اوکراین امروز شنبه با میانجیگری های انجام شده از سوی امارات، شماری از اسرای خود را مبادله کردند.

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در نتیجه روند مذاکره، از قلمرو تحت کنترل اوکراین ۱۷۵ اسیر روس تحویل گرفته و در مقابل آنها، ۱۷۵ اسیر اوکراینی تحویل داده شدند.

براساس این بیانیه، سربازان روسی که توسط اوکراین آزاد شده‌اند، در حال حاضر در بلاروس هستند و برای درمان و توانبخشی در نهادهای پزشکی وزارت دفاع به روسیه منتقل خواهند شد.

براساس این بیانیه، تبادل اسرای انجام شده با اوکراین با تلاش‌ های میانجیگرانه امارات انجام شد.