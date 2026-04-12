کاروانسرای روستای دُر گلپایگان آماده واگذاری به بخش خصوصی است

محمدرضا ترحمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر خود به گلپایگان اظهار کرد: در شرایط کنونی که جنگی از سوی دشمن بر ما تحمیل شده و مردم با شجاعت و ایثار خود، از مساجد تا میدان‌ها، حماسه‌آفرینی کرده‌اند، وظیفه ماست که این بخش مهمی از هویت کشورمان، یعنی کاروانسراها را حفظ و احیا کنیم.

وی افزود: استان اصفهان دارای ۲۹ کاروانسرای تاریخی است که ۱۵ باب از این بناها با رویکرد مشارکت، تهاتر و شرط تملیک، طی یک سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و در حال احداث و بازسازی هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه کاروانسراها جزو موقوفات عرصه و عیان هستند، افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آمادگی کامل خود را برای همکاری با بخش خصوصی و دستگاه‌های علاقه‌مند جهت واگذاری این بناها برابر ضوابط و مقررات اعلام می‌دارد.

ترحمی خاطرنشان کرد: در خصوص کاروانسرای مورد نظر در این شهرستان، پس از صحبت با فرماندار، آمادگی خود را برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام کردیم. متقاضیانی برای تحویل این کاروانسرا مراجعه کنند و آماده هستیم که همکاری خوبی با میراث فرهنگی در خدمت مردم شریف گلپایگان و روستای دُر داشته باشیم.

وی یادآور شد:در خصوص حمایت از کاروانسراها، یکی دو مورد از سوی استان مطرح شده است اما با توجه به وضعیت خاص این بناها، چنانچه دستگاه‌های حقوقی شهرستان مستقیماً برای احیا و حمایت از آن‌ها مراجعه کنند، پشتیبانی مؤثرتری صورت خواهد گرفت.