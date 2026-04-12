به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالله عابدی، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی و کسبوکار بنیاد علوی، از اجرای برنامهای ویژه برای افزایش پایداری نانواییها در شرایط بحرانی خبر داد. او گفت: بنیاد علوی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، دوگانهسازی نانواییها از نظر منبع انرژی را در دستور کار قرار داده تا واحدهای تولید نان بتوانند حتی در زمان قطع برق و گاز به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به محوریت حمایت مالی در این طرح افزود:برای تأمین تجهیزات موردنیاز مانند پنل خورشیدی یا موتور برق، تسهیلات ارزانقیمت در اختیار نانوایان قرار میگیرد تا روند تجهیز نانواییها سریعتر و با هزینه کمتر انجام شود. عابدی توضیح داد که نوع و میزان تجهیزات بر اساس توان مصرفی هر نانوایی تعیین میشود و هدف نهایی، جلوگیری از توقف تولید نان در شرایط بحران است.
