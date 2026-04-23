بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای افزایش تابآوری زیرساختهای تولید نان و با هدف جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین این کالای اساسی، طرح دوگانهسوز کردن نانواییهای شهرستان با هماهنگی اتحادیه نانوایان و دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار گرفت.
وی بر ضرورت اهمیت استمرار تولید نان در شرایط اضطراری تاکید کرد و افزود: به منظور حفظ پایداری و جلوگیری از توقف فعالیت نانواییها در زمان بحرانهای احتمالی، تجهیز واحدهای نانوایی به موتور برق و سامانههای پشتیبان انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل گفت: این اقدام موجب خواهد شد در صورت بروز مشکل در تامین برق یا گاز، روند پخت و عرضه نان بدون وقفه تداوم یابد.
قمرزاده اجرای این طرح را گامی مهم در جهت تقویت امنیت غذایی، حمایت از تولیدکنندگان نان و افزایش رضایتمندی شهروندان دانست و بر تداوم همکاری بینبخشی برای تکمیل سریع این پروژه تأکید کرد.
