به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، اظهار کرد: برگزاری میزهای خدمت با حضور مدیران اقدامی ارزشمند و مؤثر بوده و باید تداوم یابد.
وی با بیان اینکه حضور مدیران در اجتماعات مردمی نوعی احترام به مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان است، افزود: ضروری است مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی مکلف شوند بهصورت مستمر، حتی بهصورت شبانه یا یک شب در میان، در بین مردم حضور پیدا کرده و مسائل را از نزدیک بررسی کنند.
اسحاقی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در افزایش اختیارات مدیران استانی، تصریح کرد: اعتماد استاندار به مدیران موجب شده روند امور در استان نظم بهتری پیدا کند و مسیر پیگیری مطالبات مردم تسهیل شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع کولبری، خواستار ورود جدی دستگاههای اجرایی برای ارتقای خدمات و استفاده از ظرفیتهای ملی شد و گفت: باید مشخص شود هر دستگاه چه برنامهای برای کاهش وابستگی به کولبری و ایجاد فرصتهای جایگزین دارد.
نماینده قاین و زیرکوه در ادامه با طرح دغدغههایی درباره برخی مسائل زیرساختی از جمله وضعیت جایگاههای CNG در استان، افزود: رتبه پایین استان در این حوزه قابل قبول نیست و لازم است با برنامهریزی دقیق، این وضعیت بهبود یابد.
اسحاقی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت نهادهای حاکمیتی از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بسیج سازندگی، خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیتها میتواند در توسعه روستاها، تقویت بومگردی و افزایش تولید، بهویژه در حوزه دام سبک، نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی استان و شرایط مناسب سال جاری، افزود: با برنامهریزی صحیح و حمایت از عشایر و روستاییان، امکان ارتقای جایگاه استان در تولید دام سبک در سطح کشور وجود دارد.
نماینده قاین و زیرکوه همچنین پیشنهاد تدوین و انتشار برنامههای اجرایی و توسعهای استان را مطرح کرد و گفت: این اقدام میتواند موجب شفافسازی مطالبات و تبدیل آنها به خواستههای قانونی و قابل پیگیری شود.
اسحاقی در پایان با قدردانی از مدیریت استان، بر لزوم استفاده حداکثری از همدلی و انسجام موجود برای پیشبرد اهداف توسعهای و خدمترسانی بهتر به مردم تأکید کرد.
