تاثیر داروی ضدافسردگی در کاهش خستگی ناشی از عوارض کووید طولانی مدت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که فلووکسامین- یک داروی ضد افسردگی کم هزینه و در دسترس- خستگی را در بین بیماران مبتلا به کووید طولانی مدت به طور قابل توجهی در عرض دو تا سه ماه بهبود بخشید.

«ادوارد میلز»، محقق ارشد و استاد دانشگاه مک مستر در انتاریو کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «فلووکسامین مزایای مداوم و معناداری را نشان داده است و از آنجا که قبلاً به طور گسترده استفاده و به خوبی درک شده است، پتانسیل روشنی برای استفاده بالینی دارد.»محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که خستگی شایع‌ترین و ناتوان‌کننده‌ترین عارضه کووید طولانی مدت است.

برای مطالعه جدید، آنها نزدیک به ۴۰۰ بزرگسال در برزیل را که حداقل سه ماه پس از ابتلا به کووید همچنان دچار خستگی بودند، استخدام کردند.از شرکت‌کنندگان به طور تصادفی خواسته شد که به مدت ۶۰ روز فلووکسامین؛ داروی دیابت متفورمین؛ یا دارونما مصرف کنند.میلز گفت: «ما می‌خواستیم بررسی کنیم که آیا دو داروی موجود، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه می‌توانند به بهبود این عارضه کمک کنند یا خیر. هر دو دارو دلایل بیولوژیکی داشتند که فکر کنند ممکن است در برابر خستگی طولانی مدت ناشی از کووید مؤثر باشند، اما هیچ‌کدام در یک کارآزمایی بالینی مناسب به طور دقیق برای این منظور آزمایش نشده بودند.»

فلووکسامین خستگی را بیشتر از دارونما کاهش داد.با این حال، محققان گفتند که متفورمین هیچ مزیت معناداری در برابر خستگی طولانی مدت مرتبط با کووید ارائه نکرد، حتی اگر نشان داده شده باشد که در صورت مصرف در طول عفونت، خطر ابتلا به کووید طولانی مدت را کاهش می‌دهد.

با وجود این یافته‌ها، محققان گفتند که مطالعات بیشتری لازم است تا بفهمیم چه کسی بیشترین فایده را از فلووکسامین می‌برد و این دارو چگونه در کاهش خستگی در میان بیماران کووید طولانی مدت عمل می‌کند.