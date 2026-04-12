مشکلات وقف در گلپایگان نیازمند تشکیل کمیته ساماندهی است

علی اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در جریان سفر مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به شهرستان گلپایگان با اشاره به هدر رفت منابع وقف در گلپایگان اشاره کرد و گفت: برخی قراردادها منجر به سوءاستفاده شده است؛ به عنوان مثال، زمین وقفی با اجاره ناچیز به میوه‌فروشی تبدیل شده که میوه‌ها را با چندین برابر قیمت به مردم می‌فروشند. این مسائل نه تنها سودی به جامعه نمی‌رساند، بلکه باعث نارضایتی مردم نیز شده است.

وی همچنین به مشکلات مربوط به متولیان و متصرفین موقوفات اشاره کرد و گفت: نگاه مالکانه به این اموال، نگاهی اشتباه است. در مورد هیئت امنای امامزاده‌ها نیز همین مشکل وجود دارد؛ برخی افراد پس از سال‌ها تصدی، خود را مالک امامزاده می‌دانند و هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند.

رضایی به تعارض منافع در خصوص جاده منتهی به امامزاده‌ای که سالانه شاهد تصادفات فوتی و جرحی است، اشاره کرد و گفت:به دلیل اینکه منافع برخی افراد ایجاب نمی‌کند، جاده اصلاح نمی‌شود و کارشکنی صورت می‌گیرد.

فرماندار گلپایگان به پیشنهاد تشکیل "کمیته ساماندهی وقف" در شهرستان اشاره کرد و گفت : با حضور افراد صلاح‌دید شده و ارائه وظایف این کمیته رزومه و شناسنامه هر موقوفه را مشخص کرده، مسائل و مشکلات آن را استخراج و راهکارهایی فنی، حقوقی و با رعایت مصلحت ارائه دهد.

رضایی همچنین خواستار دستور توقف فوری تمدید هرگونه اجاره و قرارداد موقوفات شد و گفت :پس از بررسی‌های لازم، قراردادهای جدیدی منعقد شود.

وی با بیان اینکه باید از مرحله محافظه‌کاری عبور کنیم، یادآور شد: در برخی موارد، متولیان موقوفات دیگر انگیزه‌ای برای رسیدگی ندارند و با نگاه مالکانه، همکاری لازم را با دستگاه‌های نظارتی نمی‌کنند. حتی اگر فردی سال‌ها مسئولیت داشته، به این معنا نیست که تا ابد باید در این جایگاه باقی بماند و بخواهد برای جانشینی فرزندان خود نیز برنامه‌ریزی کند.

وی ابراز کرد :به کمیته ساماندهی وقف اختیارات لازم برای رسیدگی به اموال موقوفه در شهرستان اعطا شود.و این کمیته با همکاری دوستان و بررسی مسائل و مشکلات، راهکارها را تدوین کرده و به مسئولین عالی رتبه ارائه خواهد داد تا در صورت امکان تایید و تنفیذ شود و در مواردی که نیاز به بررسی مجدد باشد، دستور بررسی مجدد صادر شود.