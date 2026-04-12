۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

مجوز چین به برداشت از ذخیره سازی های تجاری

منابع آگاه از موافقت چین با برداشت شرکت‌های نفتی دولتی از ذخیره‌سازی‌های تجاری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، منابع مطلع اعلام کردند: به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، چین به شرکت‌های نفتی دولتی اجازه داده است که از ذخیره‌سازی‌های تجاری خود برداشت کنند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌هایی مانند سینوپک و شرکت ملی نفت چین می‌توانند از ذخیره‌سازی‌های تجاری نگهداری‌شده در پالایشگاه‌ها یا مخازن برداشت کنند.

چین همچنین ماه گذشته از شرکت‌های پالایش نفت خواست امضای قراردادهای تازه برای صادرات فرآورده‌های نفتی را به حال تعلیق درآورند و تلاش کنند محموله‌هایی را هم که پیش‌تر متعهد شده بودند، لغو کنند زیرا تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، تولید پالایشگاه‌ها را محدود کرده بود.

چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، حدود نیمی از نفت خام خود را از خاورمیانه وارد می‌کند.

کد مطلب 6798921
طیبه بیات

