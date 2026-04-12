  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

راه‌اندازی قطار محلی میانه–تبریز برای تسهیل تردد مسافران

تبریز- معاون مسافری راه‌آهن از راه‌اندازی قطار محلی (ریل‌باس) در مسیر میانه–تبریز از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کریمی یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: هدف از این اقدام تسهیل تردد هموطنان و کاهش ترافیک جاده‌ای است و این اقدام پس از آسیب‌دیدگی محور جاده‌ای میانه–تبریز در پی حملات اخیر دشمن به زیرساخت های کشور صورت گرفته است.

کریمی افزود:بلافاصله پس از این حادثه و با دستور مدیرعامل راه‌آهن کشور ، برنامه‌ریزی برای جابجایی مسافران در این مسیر آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این ریل‌باس بین شهرهای تبریز و میانه و بالعکس، نقش مؤثری در کاهش حجم ترافیک جاده‌ای و تسهیل رفت‌وآمد مردم شریف شهرستان میانه خواهد داشت.

معاون مسافری راه آهن گفت: بر اساس این برنامه، حرکت قطار هر روز صبح از ایستگاه میانه انجام می‌شود و زمان برگشت نیز عصر از ایستگاه خاوران تبریز خواهد بود.

