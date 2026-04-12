به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کریمی یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: هدف از این اقدام تسهیل تردد هموطنان و کاهش ترافیک جاده‌ای است و این اقدام پس از آسیب‌دیدگی محور جاده‌ای میانه–تبریز در پی حملات اخیر دشمن به زیرساخت های کشور صورت گرفته است.

کریمی افزود:بلافاصله پس از این حادثه و با دستور مدیرعامل راه‌آهن کشور ، برنامه‌ریزی برای جابجایی مسافران در این مسیر آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این ریل‌باس بین شهرهای تبریز و میانه و بالعکس، نقش مؤثری در کاهش حجم ترافیک جاده‌ای و تسهیل رفت‌وآمد مردم شریف شهرستان میانه خواهد داشت.

معاون مسافری راه آهن گفت: بر اساس این برنامه، حرکت قطار هر روز صبح از ایستگاه میانه انجام می‌شود و زمان برگشت نیز عصر از ایستگاه خاوران تبریز خواهد بود.