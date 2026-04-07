پل راه آهن هفت چشمه در شهرستان میانه مورد اصابت دشمن قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران شهرستان میانه آمده است:

به اطلاع شهروندان محترم می رساند ظهر امروز سه شنبه ۱۸ فروردین ماه یک نقطه از شهرستان میانه حوالی شهر آچاچی(پل راه آهن هفت چشمه) مورد اصابت حملات وحشیانه رژیم صهیونی-آمریکایی قرار گرفت.

در این حمله که نهایت وحشیگری رژیم آمریکایی-صهیونی را نشان داد یکی از همشهریان مجروح شد که توسط گروه های امدادی به مرکز درمانی انتقال داده شد.

هرگونه تردد قطارهای مسافربری تا اطلاع ثانوی لغو شده است لذا از مراجعه به ایستگاه راه آهن جدا خودداری فرمایید.

از تردد در مسیر جاده قدیم میانه-تبریز جدا خودداری نمایید. در صورت ضرورت مسیرهای جایگزین را برای تردد انتخاب نمایید.

به علت مسدود بودن مسیر اتوبان میانه -تبریز، محور جایگزین مسیر میانه-هشترود از سمت گلزار مومنین خواهد بود.

به مسیر جاده میانه-زنجان هیچگونه آسیبی وارد نشده است و تردد میسر می باشد.

از مردم شریف شهرستان خواهشمندیم ضمن حفظ خونسردی از نزدیک شدن به محل های حادثه دیده جدا خودداری نمایند و اخبار موثق را از منابع معتبر پیگیری نمایند.