ارائه بیش از ۱۸۰ هزار خدمت دهان و دندان در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پیامی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ۲۳ فروردین ماه؛ روز ملی دندانپزشکی از ارائه بیش از ۱۸۰ هزار خدمت دهان و دندان در مراکز جامع سلامت به مردم در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه خبر داد و از تلاش های جامعه سلامت دهان و دندان، قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«به نام خدای دوستدار لبخند و خالقش

لبخند تجلی سلامتی است؛ که برای خلق آن باید علم را با سرانگشت هنر آمیخت و به اعجاز مهر شکوفه زیبایی را برلب ها رویاند.

۲۳ فروردین امسال را در حالی به دندانپزشکان عزیز تبریک می گوییم که می بایست دوچندان قدردان زحمات مجاهدانه ایشان در ادامه خدمات اورژانسی دهان و دندان به بیش از صد هزار نفر از هموطنان مظلوممان در دوران جنگ و تعطیلات نوروز باشیم. در این دوران حدود ۱۸۰هزار خدمت دهان و دندان در سراسر کشور در مراکز خدمات جامع سلامت به مردم عزیز کشورمان ارائه شده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی دندانپزشکی از زحمات و تلاشهای بی وقفه همکاران گرامی فعال در حوزه سلامت دهان و دندان، اساتید گرانقدر اعضا هیأت علمی، دندانپزشکان، دانشجویان و کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت و دانشکده ها و کلینیک های دندانپزشکی سپاسگزاری می نمایم و روزهای پر از امید و آرامش توأم سلامتی برای همگان آرزومندم.»