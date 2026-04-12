انجام بیش از ۳۰ هزار معاینه دهان و دندان در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا سالمی ضمن تبریک به مناسبت ۲۳ فروردین، روز ملّی دندانپزشک گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۳۰هزار معاینه دهان و دندان و بیش از ۲۰ هزار آموزش بهداشت دهان و دندان توسط پرسنل دهان و دندان شاغل در مرکز بهداشت استان یزد صورت گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد یکساله واحد سلامت دهان و دندان دانشگاه افزود: در سال گذشته، تعداد ۱۹ هزار و ۸۷۸ مورد کشیدن دندان، دو هزار و ۱۸۹ مورد فیشورسیلانت، ۲ هزار و ۶۹۱ مورد پالپوتومی، ۹۵۷ مورد جرم گیری و هشت هزار و ۶۸۵ مورد ترمیم دندان‌های شیری و دائمی انجام شده است.

سرپرست گروه سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت استان اظهار داشت: تعداد کل وارنیش فلوراید تراپی نوبت اول دانش آموزان ابتدایی استان یزد را ۶۷ هزار مورد و تعداد کل وارنیش فلوراید تراپی نوبت دوم دانش آموزان ابتدایی استان را ۳۵ هزار و ۹۱۸ مورد عنوان کرد.

سالمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ دو واحد دندانپزشکی در مرکز خدمات جامع سلامت سانیج شهرستان تفت و مرکز خدمات جامع سلامت شیخداد شهرستان یزد افتتاح شد.