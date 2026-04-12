میزان خسارت انستیتوپاستور ۱.۵ تا ۲ همت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، درباره بازسازی مراکز درمانی و بیمارستانهای آسیبدیده در جریان جنگ رمضان، اظهار داشت: ابتدا باید وضعیت جنگ بهطور کامل مشخص و پایان قطعی آن اعلام شود تا پس از آن، امکان بررسی دقیق میزان خسارات فراهم شود.
وی افزود: پس از بازگشایی مجلس، باید بهصورت دقیق مشخص شود چه تعداد از مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها و پایگاههای سلامت دچار آسیب شدهاند تا بر اساس آن، برآورد جامعی از میزان خسارات صورت گیرد.
شهریاری ادامه داد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، موضوع دریافت غرامت از طرف مقابل بهعنوان یکی از محورهای اصلی باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که خسارات واردشده به کشور در حوزه سلامت بسیار گسترده بوده و جبران آن نیازمند منابع قابل توجهی است.
وی تصریح کرد: در کنار پیگیری دریافت غرامت، استفاده از ظرفیت خیرین و همچنین حمایتهای دولت نیز ضروری است، چرا که حجم خسارات بهگونهای است که بدون همافزایی همه بخشها، جبران آن با دشواری مواجه خواهد بود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بر اساس صحبتی که با رئیس انستیتوپاستور داشتیم بین ۱.۵ تا ۲ همت به این مرکز خسارت وارده شده که رقم قابل توجهی محسوب میشود؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از تجهیزات از بین رفته، تجهیزات ارزی بوده و برای جایگزینی آنها نیاز به تخصیص ارز از سوی دولت وجود دارد و باید تامین ارز از طریق دولت انجام شود.
شهریاری افزود: علاوه بر این، خساراتی که به آمبولانسها و مراکز درمانی وارد شده نیز قابل توجه است؛ به طور مثال، بیمارستان گاندی از جمله مراکزی است که آسیبهای جدی دیده و جبران این خسارات بهسادگی امکانپذیر نیست.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این هزینهها باید از محل غرامت از طرفهایی که جنگ را به کشور تحمیل کرده و اقدام به حمله نظامی کردهاند، تأمین شود و در کنار آن، خیرین نیز همانند گذشته نقش مؤثری در بازسازی و حمایت از حوزه سلامت ایفا خواهند کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: برای عبور از این شرایط، لازم است همه ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بازسازی مراکز درمانی و بیمارستانی در سریعترین زمان ممکن انجام شده و خدمات حوزه سلامت به شرایط پایدار بازگردد.
