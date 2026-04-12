به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به رویکرد این شرکت در بهرهگیری از انرژی خورشیدی اظهار داشت: در راستای الزامات قانونی و سیاستهای کلان وزارت نیرو، بخشی از ساختمانهای اداری و تأسیسات این شرکت به سامانههای تولید برق خورشیدی مجهز شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر بخشی از فضای اداری و عملیاتی شرکت به نصب پنلهای خورشیدی اختصاص یافته که ظرفیت تولید برق در ساختمان مرکزی و یکی از تصفیهخانههای مهم استان را فراهم کرده است.
مدیرعامل آبفای مازندران با بیان اینکه استفاده از انرژی پاک علاوه بر کاهش هزینههای جاری، اثرات مثبت زیستمحیطی نیز به همراه دارد، تصریح کرد: برنامه توسعه این سامانهها در دستور کار قرار دارد و هدفگذاری شرکت حرکت به سمت تأمین بخشی از برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر است.
برارزاده همچنین از اجرای یک قرارداد جدید در حوزه هوشمندسازی شبکه خبر داد و گفت: این پروژه شامل تجهیز تأسیسات به سیستمهای تلهمتری و انتقال داده به مرکز پایش استان است که امکان نظارت لحظهای بر عملکرد ایستگاهها را فراهم میکند.
وی ادامه داد: از طریق این سامانه، اطلاعاتی مانند فشار خطوط، میزان دبی، وضعیت تجهیزات و عملکرد پمپها بهصورت برخط در مرکز کنترل ثبت و تحلیل میشود و این موضوع نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از بروز اختلالات دارد.
به گفته وی، با راهاندازی مرکز پایش تلهمتری، امکان تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر در بهرهبرداری از تأسیسات فراهم شده و کارایی شبکه آب و فاضلاب استان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران تأکید کرد: ترکیب انرژیهای نو و فناوریهای نوین پایش، مسیر توسعه پایدار خدمات آبرسانی در استان را هموار میکند.
