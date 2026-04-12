هشدار وجود ۱۰۰ هزار ویلای غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، با تأکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه اظهار داشت: تأمین سرپناه برای اقشار کم‌برخوردار علاوه بر ایجاد آرامش، آثار معنوی و اجتماعی ارزشمندی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه روند رسیدگی به نیازهای مردم باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، افزود: حذف بروکراسی‌های زائد و تسهیل فرآیند ارائه خدمات از ضروریات حوزه مسکن است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها تصریح کرد: وجود ده‌ها هزار ویلای غیرقانونی در عرصه‌های روستایی و طبیعی استان، نشانه‌ای از آسیب به منابع ملی است و باید با متخلفان بدون تبعیض برخورد شود.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از تخریب‌های بعدی اهمیت بیشتری نسبت به برخوردهای پسینی دارد، خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق عوامل تخلف و جلوگیری از تکرار آن باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی مهم‌ترین راهکار برای حفظ هویت روستاها را «مولد ماندن روستاها» دانست و گفت: طرح‌های هادی نباید به سمتی حرکت کنند که فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در روستاها تضعیف شود.

وی افزود: تضعیف کارکرد تولیدی روستاها موجب مهاجرت روستاییان و تبدیل آن‌ها از تولیدکننده به مصرف‌کننده در حاشیه شهرها خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران پیشنهاد کرد شرط «مولد بودن روستا» در ضوابط و طرح‌های هادی بنیاد مسکن گنجانده شود و در کنار آن، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی برای تقویت دامداری و فعالیت‌های کشاورزی در روستاها در نظر گرفته شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر ضرورت صیانت از هویت روستایی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.