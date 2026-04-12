۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان: پروژه «مهر» در استان آغاز شود

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان بر لزوم آغاز پروژه مهر در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جمع کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان در تبیین شرایط عمومی کشور، اظهار داشت: فضای اجتماعی و رسانه‌ای ایجاب می‌کند که همه ما تحولات را بادقت دنبال کنیم.

وی مذاکرات اخیر را به نتیجه نرسیده؛ اما طبیعی توصیف کرد و افزود: حتی عدم توافق هم ابزاری در دستان دیپلمات‌هاست برای کسب امتیاز بیشتر.

تعلیم‌وتربیت فقط کلاس درس نیست

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تحلیل دشمن بر پایه نارضایتی عمومی، کاهش تاب‌آوری مردم و گسست اجتماعی شکل‌گرفته بود، اما ملت ایران با ایستادگی و انسجام اجتماعی این برآورد را ناکام گذاشتند.

سهرابی، با مقایسه واکنش‌های مردم ایران با برخی کشورها، افزود: ما احساس کمبود نکردیم؛ این نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی بالا است.

وی همچنین از بازگشت برخی نخبگان و افزایش نگاه مثبت جهانی نسبت به ملت ایران سخن گفت و تأکید کرد: این تصویر بر ساخته‌شده از ایران نیازمند حفاظت است و آموزش‌وپرورش نقش درجه‌یک در روایتگری صحیح دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، روایتگری درست و صادقانه از شرایط و مقاومت مردم، حضور مؤثر در صحنه‌های اجتماعی و همراهی با مردم در میدان خیابان و حفظ سنگر تعلیم‌وتربیت به‌عنوان محور امید و پیوند نسل‌ها را سه مسئولیت اصلی فرهنگیان را برشمرد و افزود: تعلیم‌وتربیت فقط کلاس درس نیست؛ پشتیبانی اداری، مالی و اجرایی هم سنگر است.

پروژه مهر در لرستان آغاز شود

سهرابی با اشاره به پرداخت به‌موقع احکام، مطالبات و حقوق جدید، گفت: این‌ها نشانه همان روحیه خدمت است.

وی سال جدید را نقطه آغاز اجرای جدی سه رویکرد کیفیت‌گرایی، تقویت مدرسه‌محوری و مدیریت فرایندمحور و نظارت مستمر دانست و تصریح کرد: تمام برنامه‌ها از پوشش تحصیلی تا کاهش ترک تحصیل باید زیر چتر کیفیت اجرا شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به کاهش ۵۳.۲۳ درصدی شکایات مردمی، گفت: این عدد یعنی اعتماد. یعنی کار باکیفیت.

سهرابی با اشاره به تجربه شرایط اخیر کشور، گفت: در روزهای جنگ، با کاهش تمرکز خلاقیت بیشتر شد.

وی پیشنهاد داد: بخشی از اختیارات انتخاب مدیران مدارس به رأی معلمان واگذار شود و آزمون‌ها و ارزیابی‌ها در سطح مدرسه ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، از آغاز ارزیابی ۲۴ رئیس آموزش‌وپرورش نسبت به معاونان اداره کل خبر داد و گفت: این نظارت‌ها مشابه ارزشیابی توصیفی در مدارس است.

سهرابی، خواستار آغاز فوری پروژه مهر شد و یادآور شد: ساماندهی نیروی انسانی از دی‌ماه شروع شده و نقل‌وانتقالات از اسفند آغاز شده و امسال تقاضای بازگشت نیروها از استان‌های دیگر افزایش خواهد یافت و باید برای حفظ منافع آموزش‌وپرورش باید متحد باشیم و نقل‌وانتقالات را کنترل‌شده پیش ببریم.

