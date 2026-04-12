به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جمع کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان در تبیین شرایط عمومی کشور، اظهار داشت: فضای اجتماعی و رسانه‌ای ایجاب می‌کند که همه ما تحولات را بادقت دنبال کنیم.

وی مذاکرات اخیر را به نتیجه نرسیده؛ اما طبیعی توصیف کرد و افزود: حتی عدم توافق هم ابزاری در دستان دیپلمات‌هاست برای کسب امتیاز بیشتر.

تعلیم‌وتربیت فقط کلاس درس نیست

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تحلیل دشمن بر پایه نارضایتی عمومی، کاهش تاب‌آوری مردم و گسست اجتماعی شکل‌گرفته بود، اما ملت ایران با ایستادگی و انسجام اجتماعی این برآورد را ناکام گذاشتند.

سهرابی، با مقایسه واکنش‌های مردم ایران با برخی کشورها، افزود: ما احساس کمبود نکردیم؛ این نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی بالا است.

وی همچنین از بازگشت برخی نخبگان و افزایش نگاه مثبت جهانی نسبت به ملت ایران سخن گفت و تأکید کرد: این تصویر بر ساخته‌شده از ایران نیازمند حفاظت است و آموزش‌وپرورش نقش درجه‌یک در روایتگری صحیح دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، روایتگری درست و صادقانه از شرایط و مقاومت مردم، حضور مؤثر در صحنه‌های اجتماعی و همراهی با مردم در میدان خیابان و حفظ سنگر تعلیم‌وتربیت به‌عنوان محور امید و پیوند نسل‌ها را سه مسئولیت اصلی فرهنگیان را برشمرد و افزود: تعلیم‌وتربیت فقط کلاس درس نیست؛ پشتیبانی اداری، مالی و اجرایی هم سنگر است.

پروژه مهر در لرستان آغاز شود

سهرابی با اشاره به پرداخت به‌موقع احکام، مطالبات و حقوق جدید، گفت: این‌ها نشانه همان روحیه خدمت است.

وی سال جدید را نقطه آغاز اجرای جدی سه رویکرد کیفیت‌گرایی، تقویت مدرسه‌محوری و مدیریت فرایندمحور و نظارت مستمر دانست و تصریح کرد: تمام برنامه‌ها از پوشش تحصیلی تا کاهش ترک تحصیل باید زیر چتر کیفیت اجرا شوند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به کاهش ۵۳.۲۳ درصدی شکایات مردمی، گفت: این عدد یعنی اعتماد. یعنی کار باکیفیت.

سهرابی با اشاره به تجربه شرایط اخیر کشور، گفت: در روزهای جنگ، با کاهش تمرکز خلاقیت بیشتر شد.

وی پیشنهاد داد: بخشی از اختیارات انتخاب مدیران مدارس به رأی معلمان واگذار شود و آزمون‌ها و ارزیابی‌ها در سطح مدرسه ارتقا یابد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، از آغاز ارزیابی ۲۴ رئیس آموزش‌وپرورش نسبت به معاونان اداره کل خبر داد و گفت: این نظارت‌ها مشابه ارزشیابی توصیفی در مدارس است.

سهرابی، خواستار آغاز فوری پروژه مهر شد و یادآور شد: ساماندهی نیروی انسانی از دی‌ماه شروع شده و نقل‌وانتقالات از اسفند آغاز شده و امسال تقاضای بازگشت نیروها از استان‌های دیگر افزایش خواهد یافت و باید برای حفظ منافع آموزش‌وپرورش باید متحد باشیم و نقل‌وانتقالات را کنترل‌شده پیش ببریم.